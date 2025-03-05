Китай хоче завершення війни в Україні: керівник ЦПД пояснив вигоду для Пекіна

В МЗС Китаю заявили, що підтримують зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні та відзначили нові зміни в політичному врегулюванні "української кризи". Політика Китаю будується на інвестиціях в логістику, транспортну інфраструктуру (порти, залізниці). Він інвестує в країни, заводячи туди власні компанії та лобістів.

У такий спосіб, як зазначив в етері 24 Каналу керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, Пекін отримує частковий контроль над процесами у внутрішній політиці країн. З його слів, Китай зацікавлений інвестувати і в Україну.

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Які цілі має Пекін щодо країн колишнього СРСР?

Сьогодні в переліку країн, куди націлює свої інвестиції Китай – Казахстан. Багато хто вважає цю країну проросійською, беручи за основу міф, що після руйнації СРСР там нічого не змінилося, що він залежний від Росії та має багато російськомовного населення.

Однак, як зазначив Коваленко, це не так і там величезна кількість інвестицій, як, наприклад, і в Азербайджані. Китай там будує інфраструктуру, відповідно – відриває ці країни від російського впливу.

Китай хоче завершення війни в Україні для можливості інвестувати тут гроші в інфраструктуру та брати участь у відбудові країни. Китай навіть озвучує ідею розміщення миротворчого контингенту на різних безпекових форумах, на дипломатичному рівні,

– зауважив Коваленко.

США відкривають для Китаю нові можливості

Зараз Китай хоче відігравати більшу роль в Європі та бачить для себе цю опцію на тлі розбалансування Заходу, яке відбувається нині через зміну політики США. Сполучені Штати, зі слів Коваленка, бачать Китай як свого геополітичного конкурента.

Попри всі мита й інше (відсутність міжнародної допомоги США, незрозуміла політика щодо USAID) вони відкривають значні можливості для китайських інвестицій зокрема в Європі,

– пояснив Коваленко.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО зазначив, що у випадку з Росією, вона цікавить Китай виключно як сировинний придаток. Сьогодні китайські компанії вже видобувають там ресурси, ведуть бізнес, заробляють гроші на російській землі, не інвестуючи в інфраструктуру країни-агресорки. Вони просто використовують її. Китай, як підсумував Коваленко, будуть максимально вибивати Росію, де тільки це буде можливо.