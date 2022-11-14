Чому у Києві та Центрі постійно вимикають світло: в Укренерго заявили про масштабне руйнування

В Укренерго повідомили, що минулого тижня російські загарбники пошкодили один з ключових об'єктів. Саме це вплинуло на ситуацію у низці областей.

Мовиться про Київ, Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську, Полтавську та Донецьку області. Там доводиться застосовувати планові та навіть аварійні вимкнення.

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Деталі розповів Вадим Кудрицький – голова правління національної енергетичної компанії Укренерго.

Київський та харківський енерговузол – це великі регіони споживання електроенергії, куди передається електроенергія з тих регіонів, де вона наразі виробляється. Але мережа у цих областях зазнала дуже важких пошкоджень,

– заявив Кудрицький.

Кудрицький наголосив, що обстріли тривають. Зокрема, цього тижня ворог пошкодив дуже важливий об'єкт у південно-західній частині України. Ситуація залишається важкою.

Водночас Кудрицький наголосив, що робота триває. Ліквідовують наслідки пошкоджень. В Укренерго сподіваються, що графіки відключень будуть плановими. Робитимуть усе, щоб зменшити час, який люди змушені перебувати без світла.

ДТЕК про ситуацію на Херсонщині

Дмитро Сахарук – виконавчий директор ДТЕК – розповів, що російські загарбники повністю зруйнували енергосистему Херсона. Наразі точно невідомо, скільки часу знадобиться на відновлення.

Водночас електроенергія – дуже потрібна Херсонщині. Як цивільним жителям, так і воїнам ЗСУ.

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