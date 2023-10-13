Чому контрнаступ відбувся не так, як всі очікували?

Оскільки нас ще чекає багато публікацій на західних майданчиках про те, чому кампанія 2023 року пройшла так, а не інакше, то спробую діяти на випередження в плані сприйняття нашими співгромадянами.

Росія виграла критичний час

Параметри кампанії 2023 року почали закладатися як раз рік тому – протягом жовтня-грудня 2022 року.

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Московія, покладаючись на відкриті погрози неконвенційної ескалації, виграла критичний час і провела комплекс заходів. Це дозволило сформувати систему координат поточної кампанії.

Шляхом мобілізації й доволі організованого відведення сил із правобережної Херсонщини росіянам вдалося стабілізувати та скоротити лінію фронту. При цьому пропорційно довжині лінії фронту кількість сил збільшилася порівняно із періодом весна – літо 2022 року. Паралельно ж московити почали масово створювати підготовлені з інженерного погляду лінії оборони.

Водночас Україна не мала достатньо сил і засобів, щоб тиснути далі. Ми й так перевершили всі очікування у вересні – листопаді 2022 року.

Консенсус прогноз кінця серпня 2022 року був на те, що буде патова ситуація на лінії фронту в 1 тисячу кілометрів. Ми ж змогли на флангах фронту розбалансувати різними способами систему оборони противника і визволити правобережну Херсонщину і майже повністю Харківщину.

Головний принцип війни

Однак це сталося радше через експлуатацію помилок і вразливостей противника. А не тому, що наші партнери передавали відповідні обсяги військової допомоги й готували Сили оборони до наступу. Тому в контрнаступах ми швидко пройшли кульмінаційну точку далі якої не могли піти об'єктивно.

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Головний принцип на війні – не давати противнику перепочити, наносячи відповідний рівень ураження спочатку в обороні, а тоді й в наступі. Так, щоб він не міг оговтатися. Московія ж рік тому погрозами неконвенційної ескалації й комплексом заходів (перегрупування, мобілізація, інженерна підготовка позицій) створила ту реальність, із якою наші Сили оборони стикнулися у 2023 році.