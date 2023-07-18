Чому просування ЗСУ дійсно йде не так швидко, як хотілося б: Сирський вказав на важливу деталь

Станом на липень 2023 року триває. Олександр Сирський заявив, що Україна дуже хотіла б досягти швидких результатів. Водночас в реальності це – фактично неможливо.

Командувач Сухопутних військ наголосив, що на Сході та Півдні земля наповнена мінами, а також оборонними загородженнями. Російські окупанти зробили багато опорних пунктів.

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Тому наше просування дійсно йде не так швидко, як хотілося б,

– наголосив Сирський.

Водночас він наголосив, що Україна має одну беззаперечну перевагу. Мовиться про єдність військового керівництва та довіри між захисниками.

Що кажуть у Міноборони

Ганна Маляр – заступниця міністра оборони України – розповіла: ворог усвідомлював, що ЗСУ звільнятимуть свої території. Російські окупанти готувалися й намагалися укріпитися максимально.

Українські герої прориваються через усі перешкоди. Зокрема, мовиться про замінування. Аби розмінувати території, воїнам необхідний час.

Окрім того, російські окупанти переважають у кількості живої сили та зброї. Росія готувалася до такої війни останні 30 років.

Наразі українські герої знешкоджують сили та засоби ворога. Зокрема, зменшують його оборонний потенціал. Українські герої роблять усе можливе, щоб ворог менше чинив супротив. Щоб у них було менше техніки, менше людей. Російським окупантам щодня завдають колосальних втрат.