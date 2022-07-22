Адвокат розповів, чому Корбана не впустили в Україну та вилучили на кордоні паспорт

Геннадій Корбан не зумів потрапити на територію України. У керівника територіальної оборони Дніпропетровської області відібрали український паспорт при спробі перетину кордону.

Корбан спробував перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця. Але там Прикордонна служба оформила акт вилучення у нього закордонного паспорта. Відтак на територію України його не пропустили.

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Адвокат Корбана Андрій Йосипенко заявив, що зробили це начебто через доручення Міграційної служби. Хоча самому Корбану та адвокату його не показали.

"Доручення Міграційної служби нам не продемонстрували. Я не виключаю того факту, що цього доручення фізично в прикордонній службі не було", – розповів Андрій Йосипенко.

Водночас рішення про відмову в перетині кордону Корбану, за словами адвоката, ухвалили на підставі указу президента про позбавлення Корбана громадянства. Але копію і цього документа адвокату теж не показали.

"Поки що Геннадій Корбан не в'їжджає в Україну. Ми намагалися, нам було відмовлено у в`їзді як особі без громадянства", – підсумував Андрій Йосипенко.

Щодо іншого громадянства у Корбана, адвокат зазначив, що йому така інформація невідома.

Як на це відреагували в Держприкордонслужбі та Державній міграційній службі

У Державній міграційній службі України заявили, що не можуть надати інформацію щодо доручення Міграційної служби про вилучення паспорта Корбана через захист персональних даних.

На заборону розголошення персональних даних послалися і в Державній прикордонній службі, відповідаючи на питання про спробу перетину кордону Геннадієм Корбаном.

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