Чому Кремль поширює фейк про біолабораторії в Україні: пояснення Центру протидії дезінформації

Російська пропаганда поширює дедалі більше абсурдних фейків, зокрема про "українські біолабораторії". Вони стверджують, що "загроза провокацій з хімічною та біологічною зброєю в Україні все ще зберігається".

Так, Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснив, чому Кремль поширює фейк про біолабораторії в Україні.

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Для дискредитації США і України на світовій арені

За інформацією Центру протидії дезінформації, міф про виготовлення зброї масового ураження потрібен Росії, щоб й надалі виправдовувати вбивства в Україні.

Також, проаналізувавши повідомлення у російських медіа, стало зрозуміло, що тему біолабораторій Кремль застосовуватиме для дискредитації США та України на світовій арені. Зокрема, готуються і провокації у різних країнах світу.

На тлі пандемії коронавірусу ворог для розколу західного суспільства планує використати тему начебто розроблення за підтримки США в українських біолабораторіях збудників смертельних хвороб – чуми, сибірки, туляремії, холери,

– пояснюють в організації.

Крім того, країна-агресорка і далі наполягатиме, щоб ООН провели розслідування діяльності біолабораторій в Україні. Таку ж кампанію готує і для міжнародних судів. У такий спосіб ворог хоче спробувати виправдати скоєні ним злочини проти людства.

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