Чому Кримська платформа викликає істерику Кремля

Головна подія сьогоднішнього дня – перший (і установчий) саміт Кримської платформи. Попри шалений спротив Кремля він відбувся.

І за політичним значенням (з точки зору наших національних інтересів), а також за масштабом і за рівнем представництва (46 країн та міжнародних організацій, всі країни "Великої сімки", всі країни ЄС і НАТО) це найважливіший міжнародний захід, який проходив в Україні за всі 30 років незалежності нашої країни. Це великий успіх української дипломатії й президента Зеленського.

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Треба розуміти, що це довгостроковий проєкт

Журналісти часто ставлять питання: в чому сенс цієї платформи? Головний сенс – у довготривалій дипломатичній боротьбі проти російської окупації Криму, і за підтвердження його українського статусу. Будемо реалістами. Зараз у нас не має політичних (та інших) інструментів, які б дозволили нам швидко і без великих ризиків для країни повернути Крим.

Міжнародний та історичний досвід свідчить, що проти окупації своїх територій іноді доводиться боротись десятиріччями. Сьогодні на саміті Кримської платформи про це нагадали керівники Балтійських країн.

Росія хотіла б, щоб всі якомога скоріше забули про факт російської окупації Криму і де-факто змирилися з цим. Завдання Кримської платформи – постійно нагадувати міжнародній спільноті про цю проблему, і координувати наші зусилля та активність наших міжнародних партнерів в боротьбі проти російської окупації Криму (зокрема і через санкційний режим проти Росії), в реагуванні на політичні та правові наслідки російської окупації Криму, зокрема на порушення прав і свобод українців і кримських татар на окупованих територіях, на перетворення Криму у військову базу, на численні порушення міжнародного права у зв'язку з російською окупацією Криму.

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Оскільки саме створення Кримської платформи та її міжнародна підтримка і запланована активність руйнують російську міжнародну стратегію по Криму, це викликає таку істерику Кремля.

Щось подібне треба було створити ще у 2014-2015 роках

На жаль, тоді дослухалися порад деяких західних партнерів, що, мовляв, по Криму нічого вже не зробиш, Росія категорично відмовляється обговорювати цю тему, тому краще зосередитися на переговорах по Донбасу.

І що? І по Донбасу не домовились (а ті домовленості, що тоді уклали, навряд можна виконати), і в боротьбі за Крим згаяли певний час. Але краще зробити трохи запізно, ніж ніколи. "Кримська платформа" успішно стартувала! В добру путь!