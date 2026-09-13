Вже не той пріоритет: у ГУР пояснили, чому Кримський міст досі не знищено

Головний символ російської окупації українського півострова досі залишається неушкодженим, хоча його знищення очікували вже давно. Логістика ворога зазнала кардинальних змін, через що ключова артерія загарбників втратила свій колишній військовий сенс.

Про це заступник начальника Головного управління розвідки МО України генерал-майор Вадим Скибицький розповів під час виступу на конференції YES Annual Meeting 2026, передає 24 Канал.

Чому Кримський міст продовжує бути цілим?

За його словами, цей об'єкт більше не відіграє вирішальної ролі у військовій логістиці російської армії. Більша частина ворожих вантажів тепер прямує через Ростовську область Росії та сухопутним коридором на тимчасово окупованих територіях півдня.

Представник воєнної розвідки наголосив, що окупаційна армія переорієнтувалася на інші маршрути після того, як Сили оборони знищили або суттєво пошкодили попередні шляхи постачання у Криму. Водночас для кремлівського диктатора ця споруда залишається насамперед політичним символом окупації. Скибицький іронічно припустив, що міст ще може знадобитися загарбникам, аби мати змогу вчасно повернутися додому.

Також у ГУР згадали, що раніше ця незаконна забудова викликала занепокоєння на Заході щодо можливої ядерної ескалації. Проте зараз воєнна цінність переправи мінімальна, а стратегічні питання змістилися в бік реакції Росії на можливу нищівну військову поразку.

Що становить найбільшу безпеку для України зараз?

Сьогодні найбільшу небезпеку для України становить масштабна ракетна та дронова кампанія ворога. За даними воєнної розвідки, лише у вересні російський військово-промисловий комплекс планує виготовити понад сотню балістичних ракет, активно залучаючи також озброєння з Північної Кореї.

Для нейтралізації цієї загрози Україна реалізує багаторівневу стратегію. Вона передбачає отримання ракет-перехоплювачів від союзників, завдання ударів по російських заводах та пускових установках, а також посилення санкційного тиску задля перекриття постачання іноземних мікросхем.

Чи є сенс бити по мосту зараз?

Нагадаємо, доцільність атак на споруду оцінюють і військові експерти. Військовий оглядач Давид Шарп пояснив, що рішення щодо ударів по таких цілях ухвалюють на найвищому рівні, враховуючи не лише військові, а й політичні та стратегічні фактори. За його словами, Кримський міст та енергетичні об'єкти півострова можуть бути своєрідним резервним важелем тиску на Росію, тому їхнє ураження можуть відкладати до моменту, коли Москва піде на подальшу ескалацію.

Раніше Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Україна не атакує Кримський міст, оскільки обрала тактику поступової ізоляції окупованого півострова. За його словами, українські військові системно знищують маршрути постачання пального, боєприпасів, техніки та особового складу до Криму.