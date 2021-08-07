Янукович – батько мемів: чому Кучма привів до влади крадія шапок у 2002 році

Захід продовжував тримати Україну на відстані. Світ був шокований авіакатастрофою у Львові. Шахтар переривав гегемонію Динамо. Саме з 2002 року також можна чітко простежити симптоми відмирання комуністів.

Було й багато такого, чим українцям варто пишатися. Згадки про ще один рік нашої спільної історії – далі у програмі 24 каналу "Україна 30".

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Ющенко: Я йду, щоб повернутись

Таку обіцянку Віктор Ющенко дав у 2001 році, коли його прибрали з уряду. І повернення було гучним. Вже у 2002 році вперше в історії України комуністи не виграли вибори. Демократичні сили, які згуртувались у блоці "Наша Україна" скинули червоних з п'єдесталу.

Вперше я сформував фракцію, яка була масовішою за комуністів. Для мене це було знаково,

– сказав Ющенко.

Тоді на парламентських виборах явка становила понад 65%. Вдалось перескочити 4% бар'єр 6 політсилам. Ющенко приймав вітання.

"Наша Україна" набрала майже 24%.

набрала майже 24%. За КПУ голосував кожен 5 виборець.

голосував кожен 5 виборець. Далі – "За Єдину Україну" з 11%.

з 11%. "Батьківщина" Юлії Тимошенко також потрапила у парламент. Результат – понад 7%.

Юлії Тимошенко також потрапила у парламент. Результат – понад 7%. За соціалістів Олександра Мороза проголосували на 1% менше – 6%.

проголосували на 1% менше – 6%. Останнім, кому відкрила Верховна Рада двері, стала Соціал-демократична партія України Віктора Медведчука

Провальні політсили

Що вразило на тих виборах, так це провал прокучмівських партій. Під вибори створили блок "За ЄдУ", який очолив Володимир Литвин.

За легендою політсила мала називатись "За Єдину та багату Україну", але через скорочення вирішили від такої ідеї відмовитись.

Провалились і "есдеки" Медведчука, навіть попри свої нечесні методи боротьби.

Перші темники

Завдяки політиці час від часу розширювалася українська мова. Взяти хоча б такі слова як "кравчучка" чи "спікеріада". Початок століття приніс ще одне поповнення. Особливо актуальне воно стало перед парламентськими виборами 2002 року. Українці познайомились з темниками.

"2 квітня Президент України Леонід Кучма виступив з промовою на Громадянському форумі. Подаємо повний текст виступу. Тема важлива і актуальна", – мовилось у темнику.

Такого змісту рекомендації, а точніше все ж накази, отримували редакції ЗМІ. Методи російських політтехнологів впроваджували через Віктора Медведчука, тодішнього голову адміністрації Кучми.



Темник для ЗМІ / Фото avatars

До приходу Медведчука на Банкову такі інструкції існували, але були корпоративними, тобто розсилалися безпосередньо СДПУ залежним від неї медіа. Потім їх почали отримувати всі.

В Адміністрації Президента наполягали, що це не вимоги, а рекомендації. Мовляв, у редакційну політику не втручаються, а лише радять, на що журналістам варто звернути увагу. Втім новини центральних телеканалів невдовзі стали на диво однаковими, а коментарі журналістів, акценти і зміст сюжетів збігались із "рекомендаціями" темників.

Суть наказів була проста – Кучма "білий та пухнастий". Не Кучма – всесвітнє зло або ж порожнє місце. Якщо мовилось про Віктора Ющенка. Його ім'я, наприклад, у ТСН не згадували 149 днів. Система цензури в настільки масштабному вигляді проіснувала до Помаранчевої Революції.

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Коаліція Тимошенко, Симоненка та Мороза

У 2002 році, попри програш провладних партій на виборах, все ж кучмістам вдалось сформувати більшість. Звісно, долю вирішили мажоритарники. Тільки це людський гнів не погасило.

Україна без Кучми трансформувалась в іншу антипрезидентську акцію "Повстань Україно!". Тисячі людей продовжували виходити на мітинги. Нелюбов до голови держави росла настільки стрімко, що породжувала просто неймовірні коаліційні "покручі". Наприклад, Юлія Тимошенко, Петро Симоненко та Олександр Мороз разом взяли штурмом Національну телекомпанію України.



Петро Симоненко, Юлія Тимошенко та Олександр Мороз / Фото photoUA.com

Все через те, що телевізійники заплющували очі на демонстрації. Розблокували роботу тільки після того, як тріо допустили на екрани.

Однак й не ця коаліція стала топом політичних курйозів 2002 року. Відзначився Леонід Кучма. І ні, не безпосередньо президент став головним актором комедії, а його призначення.

Янукович став батьком мемів

Що могло повпливати на рішення призначити Віктора Януковича прем'єр-міністром? Чи Кучма повірив у доброго господарника Януковича, чи може Ахметов надихнув президента – складно сказати. Власне, Донеччина – єдина область, де перемогла пропрезидентська політсила.



Віктор Янукович / Фото Getty Images

За плечима у Федоровича було керування Донецькою Облдержадміністрацією та кримінальне минуле. Той шапки в юності крав, а ще мав вчене звання професора.

Проффе́сор – інтернет-мем, відома помилка Віктора Януковича в анкеті кандидата на пост президента України, де окрім неправильного написання свого вченого звання професор, він припустився декількох інших граматичних та орфографічних помилок. Загалом в цій анкеті Віктор Янукович зробив 12 помилок у 90 словах

Янукович, який ніколи не виблискував інтелектом – став батьком мемів. Кучма цьому тільки сприяв. Наприклад, привселюдними вичитками свого прем'єра.

Кучма кричить на Януковича: дивіться відео

Талановиті шахісти

Чи не головний хіт серед усіх серіалів 2020 року – "Хід королеви", ще його називають "Ферзевий Гамбіт". Це історія про надталановиту шахістку Бет Хармон. Персонаж хоч вигаданий, але став культовим.

Серіал підняв колосальну цікавість до шахів. Востаннє в Україні таке було, найімовірніше, у 2002 році. Тоді королем, тобто чемпіоном світу, мав точно стати українець. Фіналістом шахової корони став львів'янин Василь Іванчук. Його партія стала прототипом фінального бою у серіалі. Він міг зіграти одну з головних ролей у "Ході королеви".



Василь Іванчук / Фото Pinterest

"Мені написали на мейл, що є така пропозиція – зіграти роль. Я так зразу не відповів – не знав, що це за компанія. Минув тиждень після того, як прийшов лист. Я відповів на нього, а мені сказали, що вже знайшли актора на цю роль", – розповів Іванчук.

Опонент Іванчука – ще один українець Руслан Пономарьов. У свої 14 років той став наймолодшим гросмейстером світу. Водночас у 18 років претендував на шахову корону. Фаворитом вважали Іванчука.



Руслан Пономарьов / Фото з твітера шахіста

Однак Руслана Пономарьова досвід суперника не надто налякав.

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Руслан Пономарьов- наймолодший і поки єдиний український чемпіон світу. Зараз гросмейстер переважно живе у Іспанії, а також припинив виступати за збірну. Зради, щоправда, у цьому випадку шукати не потрібно. Таке рішення – через внутрішній конфлікт у федерації шахів України.

Про трагедію на Львівщині, смерть Миколи Амосова та інші події – дивіться у програмі.

Повний випуск програми "Україна 30" про 2002 рік на 24 каналі: дивіться відео