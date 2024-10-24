Ображений Лукашенко звинуватив Україну у "розчленуванні людей" та "провокуванні" Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дружить із Путіним та підтримує Росію у загарбницькій війні проти України. Він пояснив, чому не став на бік нашої держави.

Алєксандр Лукашенко заявив, що Україна "поводилася вороже" щодо Мінська. За його словами, це і стало основною причиною для підтримки Росії у війні проти України.

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Лукашенко буде підтримувати Росію

Він пригадав, що наша держава ввела санкції проти Білорусі "раніше за англосаксів", а також нібито заборонила польоти білоруських цивільних літаків через територію України.

Крім цього, друг російського президента звинуватив Україну в тому, що вона буцімто захопила рухомі склади з мінеральними добривами, а також начебто арештувала 75 великовантажів разом із людьми. Лукашенко також сказав, що йому "довелось проводити спецоперацію" нібито щоб звільнити заарештованих.

Також він вигадав, що п'ятьох людей нібито вбили й розчленували, щоб було не зрозуміло, як вони загинули.

І ви хочете сказати, що я в обіймах із Зеленським у цей час мав бути? Росія – наш союзник. Я підтримував і буду підтримувати Росію стільки, скільки їй потрібно,

– підкреслив він.

Окрім цього, Лукашенко заявив, що Росія не нападала на Україну з території Білорусі. За його словами, перед початком повномасштабного вторгнення Росія проводила військові навчання у Білорусі, але потім почала їх виводити звідти, а тому війська йшли "вздовж українського кордону".

Водночас він не виключає, що "частину військ" могли "спровокувати" і вони таки звернули на Київ.

Лукашенко вважає "дурнею" заяви про війська КНДР в Росії

Самопроголошений президент Білорусі прокоментував інформацію про те, що Росія хоче залучити до війни проти України військових КНДР. Він вважає, що це "дурня".

За його словами, "знаючи характер Путіна", він би не переконував жодну країну вступити у війну проти України. Водночас Лукашенко сказав, що такий крок у будь-якому випадку веде до ескалації.