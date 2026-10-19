"Гроші є на рахунках": Садовий пояснив, чому у Львові масово звільняються двірники

У Львові через дії Державного казначейства заблоковано понад 1 мільярд гривень міських коштів. Через затримки із зарплатами з роботи вже почали звільнятися двірники та водії громадського транспорту.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Андрій Садовий, проблема полягає не у відсутності фінансів, адже гроші є на рахунках громади. Проте казначейство досі не проводить платежі за кількома критично важливими напрямами. Загальна сума заблокованих коштів сягає 1 мільярда 86 мільйонів гривень.

Які сфери постраждали найбільше

Найгостріше ситуація вдарила по комунальній сфері міста.

Зокрема, 17,9 мільйона гривень передбачалися на заробітні плати двірникам, які щодня прибирають вулиці.

Ще 158 мільйонів гривень заблоковано для роботи громадського транспорту. Ці кошти мали піти на оплату праці водіїв трамваїв, тролейбусів та автобусів, а також на закупівлю пального.

Окрема загроза нависла над соціальними перевезеннями, де заборгованість становить понад 1,2 мільйона гривень. Ця послуга є життєво необхідною для людей з інвалідністю, які проживають у міських прихистках і потребують спеціалізованого транспорту для поїздок до лікарень.

Звертаюся до Уряду: розблокуйте платежі, які є критичними для життєдіяльності міста. Бо за кожною такою цифрою стоять конкретні люди, їхні родини та нормальна робота Львова,

– наголосив Андрій Садовий.

Раніше стало відомо, що Андрій Садовий тимчасово відмовився від своєї зарплати й закликав нардепів та членів Кабміну вчинити так само, доки комунальникам не відновлять виплати.