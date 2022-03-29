Чому Маріуполь – стратегічно важливий для ворога: пояснення начальника штабу "Азову"

Росіяни стирають з лиця землі Маріуполь, вбиваючи мирних жителів. Річ у тім, що це місто – стратегічно важливе для окупантів.

Маріуполь – основний тиловий пункт постачання. Про це розповів начальник штабу полку Азов, капітан Богдан Кротевич.

До речі "Азов" продовжує нищити ворога у Маріуполі: знищили танк, БТР і БМП

Окупанти хочуть порт Маріуполя

Морські перевезення посідають перше місце у світі через відносну дешевизну та об'єм, на другому місці – залізничне сполучення. Кротевич зауважив, що залізничне сполучення з Кримом у росіян є тільки до Мелітополя. Однак воно небезпечну через ймовірність підриву партизанськими рухами або силами ЗСУ. Об'єм теж не можна порівняти з морським сполученням.

Наразі основним тиловим пунктом постачання південного угруповання противника є морський порт у Бердянську, по якому українські бійці завдали удару. Росіяни вже зрозуміли, що він в зоні ураження, тому й націлились на порт Маріуполя.

Маріуполь зосередив на собі до 14 тисяч окупантів

Капітан відзначив, що Маріуполь зосередив на собі до 14 тисяч сил особового складу з озброєнням та технікою. Якщо ж ворог захопить місто, ці сили зможуть перекидати на будь-який напрямок.

Важливо – Треба кинути в Маріуполь всі сили, – представник "Азову" Соболевський закликав деблокувати місто: