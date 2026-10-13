Удар балістикою по Києву без тривоги: у Повітряних силах пояснили, що насправді сталося

Ввечері 12 жовтня Росія вдарила по Києву 5 балістичними ракетами. Однак сигналу повітряної тривоги не було. Вже пішли спекуляції, ніби міжнародні партнери не надали розвідданих.

Про це в ефірі 24 Каналу говорили з речником Повітряних сил ЗСУ Юрієм Ігнатом. За його словами, наразі не варто поспішати з різними звинуваченнями на адресу партнерів. Потрібно знизити градус напруги. Різні збої в роботі системи оповіщення траплялися і раніше.

Що насправді відбулося?

Як наголосив Ігнат, фахівці будуть встановлювати, що насправді відбулося. Безперечно, інформація, яка надходить через систему оповіщення, є вкрай важливою для України. Саме так вдається виявити активність стратегічної авіації Росії або ж можливі удари крилатими ракетами з Чорного моря, Каспію; атаки ударними безпілотниками тощо. Це дає час для того, аби підготуватися до атаки.

Обмін розвідданими відбувається фактично 24 на 7. Але вже раніше траплялися збої з різних причин.

На жаль, іноді є збої в роботі цього оповіщення через різні причини, які встановлюються нами та партнерами. Не лише Сполучені Штати долучаються до цього процесу. Є інші партнери з Європи. Зараз не потрібно загострювати та політизувати це питання,

– зазначив Ігнат.

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Додамо, з 18:00 12 жовтня Росія запустила 5 балістичних ракет, 9 баражувальних боєприпасів "Бандероль"/"Дань-Т" та 108 ударних безпілотників, серед яких було 74 реактивні. Важливо, що силам ППО вдалося знищити або придушити 58 реактивних БпЛА.