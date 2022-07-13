Втомилися ходити в укриття: корисне відео, чому не можна ігнорувати повітряну тривогу

Окупанти, не маючи серйозних успіхів на фронті, продовжують тероризувати цивільне населення України. Ворог цинічно обстрілює місця скупчення людей: торгові центри, дитячі садочки та житлові будинки.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук вирішив нагадати, чому важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та йти в укриття.

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На оприлюдненому Братчуком відео показана візуалізація того, що буде із будівлею після влучання різного типу ракет, які використовує росія. Під відео речник глави Одеської ОВА закликав українців негайно йти в укриття тільки-но оголосили про повітряну небезпеку.

Почувши тривогу, вимкніть світло, газ та воду, візьміть документи, необхідні ліки, трохи харчів та води і перейдіть у найближче укриття. Залишайтеся там до наступного сигналу сирени, яка сповістить про відбій тривоги.

Наслідки влучання ворожих ракет: дивіться відео

росія змінила тактику у війні: чому страждають цивільні

Радник голови ВП Михайло Подоляк ще на початку липня констатував, що росія атакує ракетами мирні міста, намагаючись залякати людей і схилити українську владу до переговорів чи територіальних поступок

росія змінила тактику. Вона зараз атакує потужнішими крилатими ракетами наші міста. Чому? Бо з військової точки зору вони, як з'ясувалося, воювати не надто якісно вміють,

– констатував він.

За його словами, з одного боку, окупанти абсолютно не враховують, як реагує світ на ці нелюдські атаки крилатими ракетами житлових кварталів. З іншого боку, росіяни вкладають гроші у своє проросійське лобі на політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж говорили, "давайте якось війну закінчувати".

Однак Подоляк рішуче запевнив, що нова тактика Росії – змусити Україну сісти за стіл переговорів – не працюватиме.

Подоляк про терор росії та зміну тактики у війні: дивіться відео