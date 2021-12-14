Чому не можна йти на поступки Путіну
Джерело:фейсбук Агії Загребельської
Деякі необачливо вважають, що піддавшись на шантаж Путіна та тимчасово поступившись євроатлантичним курсом України та Грузії, можна припинити російську агресію. Але це її не тільки не припинить, а навпаки – активізує.
Путіну, навіть на цьому етапі потрібно більше ніж право визначати наш геополітичний курс.
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Що потрібно Путіну
- Визнати окупацію Криму.
- Вирізати з тіла України частину Донецької та Луганської областей в окрему автономію, через яку інтегруватимуться кишенькові політичні проєкти Росії в управління українською державою.
- Прямі контракти на поставки газу з "Газпромом"
- Повернення контролю посіпак Путіна над стратегічними галузями України
- Зняття санкцій з російських олігархів та агентів Кремля
- Повернути та посилити повний контроль над Молдовою.
- Укласти міжнародні угоди про авіацію, ядерне озброєння, інші військові питання на нових умовах, що визнають домінування Росії в Східній Європі.
- Припинити нарощування військового потенціалу НАТО у Східній Європі та його суттєве зменшити.
- "Закрити очі" західного світу на Тайвань та омріяне Пекіном військове відновлення контролю над державою.
На цьому не все
І це тільки – раз!
Дати це Путіну? Повна капітуляція. Після якої світ буде суттєво іншим, а часи демократії почнуть швидкий зворотній відлік.
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Давати це Путіну частинами – така сама повна капітуляція, але трохи повільніша, а значить загрозливіша.
Як жаба в воді, яку поступово нагрівають, щоб вона не здогадалася, та думка вистрибнути виникла лише тоді, коли врятуватися вже неможливо.
На жаль, поки мешканці Кремля маніакально хворіють "руським миром", у нас немає інших варіантів, окрім як боротися.
Нам нічим поступатися Путіну. Яким би привабливим своєю простою не здавався шлях поступок.
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