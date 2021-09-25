Чому охорона вбитого в Черкасах бізнесмена Козлова не зупинила кілера: подробиці від МВС

Охорона бізнесмена Михайла Козлова вважала, що кілер – співробітник Служби безпеки України. Саме тому вони його не зупинили та той у кафе розстріляв підприємця.

Заяву щодо вбивства Козлова зробив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. За його словами, за кілька днів до злочину поширили інформацію, що бізнесмена мають затримати правоохоронці.

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Кілер видав себе за співробітника СБУ

Єнін нагадав, що Козлова застрелили на очах його охорони. А все тому, що кілер прикинувся співробітником СБУ.

І саме через це його охорона навіть не здійснила жодного руху, щоб захистити свого патрона. Вони щиро вірили, що це співробітники СБУ прийшли його затримувати. Тому не здійснили жодних дій, щоб попередити це,

– зауважив заступник очільника МВС.

Водночас він пообіцяв, що найближчим часом правоохоронці оприлюднять перші результати розслідування. Хоча цей злочин є не дуже легким.

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