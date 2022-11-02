Чому окупанти востаннє атакували саме понеділками: у ГУР сказали, чого українцям чекати взимку
Окупанти намагаються зупинити життєдіяльність України. Примітно, що останнім часом росіяни атакують нашу територію на початку тижня.
До такого графіка прив'язуватися не варто, адже він може бути змінений у будь-який момент. Але певна логіка в цьому є. Про це 24 каналу сказав речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.
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Атаки потребують серйозної підготовки
Юсов наголосив, що кожна масована атака потребує серйозної підготовки, її не планують і не організовують за один день.
Цинізм полягає в тому, що протягом певного часу після останнього удару ворог вичікує і спостерігає за відновлювальними роботами, і потім намагаються знову нищити вже навіть відремонтовані мережі. Певна сатаністська путінська логіка в таких паузах є,
– відзначив речник ГУР.
Крім того, додає він, це прямий удар по економічній активності, тому що понеділок – це новий робочий тиждень, працюють установи, підприємства і соціальна інфраструктура.
"По суті це щоразу спроба зупинити країну в життєдіяльності", – підкреслив речник ГУР.
Найімовірніше, росіяни продовжуватимуть атакувати об'єкти критичної інфраструктури, тому шкода може бути суттєвою. За словами Юсова, суспільство, партнери, сили ППО – усі готуються до цього.
"Зима буде складною. Але Україна вистоїть і переможе", – наголосив він.
Чого росіяни хочуть досягти за допомогою атак
На думку Юсова, головна мета масових атак з боку росіян – деморалізувати державу, владу та суспільство, змусити до капітуляції та домовленостей на умовах Путіна.
Нічого з цього не вийде, як і не вийшло на полі бою. Втративши можливість просуватися на своїх умовах на полі бою, тепер нас намагаються залякати в терористичний спосіб,
– зауважив речник ГУР.
Очевидно, що увесь цивілізований світ негативно ставиться і до Путіна, і до російської агресії. Речник ГУР акцентує, що масовані атаки енергосистеми України та цивільних об'єктів лише активізують допомогу. Безумовно, ми усе переживемо і вистоїмо.
"Левова частка ударів спрямована саме проти цивільної інфраструктури, проти об'єктів, які не мають нічого спільного ні з військовим потенціалом, ні з силами оборони", – підсумував Андрій Юсов.
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