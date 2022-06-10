Чому окупанти завзято танцюють під українські хіти про власну смерть

Окупація російським язиком найстрашніша. Саме тому я протидію їй люто і не рахуючись із особистими втратами у популярності чи бізнесі з російськомовними.

Як російське висмктує життя з українського

Ви замислювалися, чому деякі російськомовні українці неадекватно реагують на заклики кенселити окупаційну російську культуру в Україні?

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Ніби вже й сказано і написано про культурну окупацію цілі томи. Але все одно знаходяться люди, які будуть з піною коло рота доводити, що ось же вони російськомовні, а Путіна не підтримують. І нібито це його особисте досягнення є достатньою підставою не позбавляти українців Пушкіна, Булгакова, Бродського. Бо ж вєлікая культура. Я не стібався, коли написав про досягнення.

Це дійсно досягнення, що російськомовна людина є патріотом України. Російськомовні патріоти змогли перемогти ворожий культурний код і ... не розуміють, що їхнє досягнення до снаги далеко не всім! Бо на одного російськомовного українського патріота знайдеться один російськомовний фанат "руского міра" і двоє "нє фсьо так адназначна!".

Російська культура максимально нетолерантна до інших культур і максимально заточена на ізоляціонізм. Тому деякі російськомовні українці вкрай різко реагують на спроби витягнути їх з культурного ярма. Вони настільки глибоко вражені російською культурою, що ототожнюють з нею свою особистість.

Тобто на рівні їхнього сприйняття атака на російську культуру тотожна атаці на них персонально. Коли говорять про шкідливість російської культури, такі люди сприймають це як особисту образу і знецінення їхнього особистого внеску в перемогу над рашизмом.

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Про що варто пам'ятати російськомовним патріотам України

1. Україномовні цінують внесок російськомовних у боротьбу з агресором. Ми ніколи не ділили і не ділимо українців за мовною ознакою. Російськомовним патріотам України шана ще більша, ніж україномовним. Бо легко бути патріотом у Львові й значно складніше у Донецьку чи Криму.

2. Ваше враження російською культурою це не ваша вина, а ваша біда. Ви не могли обирати середовище, в якому росли і свої культурні коди. Ніхто в здоровому глузді не звинувачує вас у російськомовності.

, що працює і наближує нашу перемогу,. Але ви станете кращі, коли перейдете з мови окупанта на свою рідну мову.

4. Так, ваша рідна мова українська. Ваші пращури у Харківській, Чернігівській, Одеській областях, на Донбасі, в Криму говорили українською. Російські окупанти забрали у них мову предків. Мільйони українців, в тому числі ваші діди і батьки, перетворилися на "росіян", бо "какая разніца".

5. Ваші російськомовні діти не обов'язково виростуть патріотами України, бо ви самі патріоти. Дітей виховують не батьки, а середовище. Російська мова штовхає їх в інформаційний простір окупанта. Якими вони вийдуть з того інформаційного простору, зараз не знає ніхто.

6. Перехід на українську – це не відмова від своєї ідентичності, а повернення своєї справжньої ідентичності собі. Повернення вкраденого, сплюндрованого і зневаженого культурного коду нашого народу у ваше особисте життя.

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Зараз я спостерігаю за розквітом української культури, і він нагадує мені кущі винограду у моєму садку. Роками вони сиділи в землі й майже не росли, але ось пройдена якась критична точка – і вони поперли так, що не встигаю підв'язувати. Так і наша культура.

Виявилося, вона не хуторянська, як деситиліттями брехали пушкіністи, а мейнстрімна. Українці за 20 років, як беруть участь, виграли найбільше Євробачень, ніж будь яка європейська країна – цілих три!

Окупанти записують ролики в тік-ток, де весело танцюють під пісню, в якій оспівана їхня смерть. Ось що таке велика українська культура, якій дали простір для розвитку!

Множте українську культуру. Нищіть культуру окупанта. Це буде ваш внесок в стратегічну перемогу в культурній війні з окупантами, яка триватиме десятки, якщо не сотні років.

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