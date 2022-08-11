росія купила лояльність, – Кобаль пояснив, чому Орбан зацікавлений у купівлі нафти агресора
Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль розповіла, що угорці, які вставляли палиці в санкції щодо ембарго російської нафти, насправді можуть від неї відмовитися. Навіть нафтопровід Одеса-Броди може доставляти їм нафту.
В ефірі 24 каналу експерт з питань енергетики Геннадій Кобаль прокоментував, що насправді потрібно розуміти обсяги. Наприклад, останні роки транзит через Україну російської нафти складав 15 мільйонів тонн.
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Він розповів, що зараз через блокування росіянами нафтопроводу Одеса – Броди не можливо займатися постачанням. Саме тому фізично не замістити транзит нафти в Угорщину.
Я думаю, принциповим питанням для Віктора Орбана є не те, чия це нафта – російська чи азербайджанська, яку також можна постачати. Принциповим питанням є ціна. Адже росіяни дають добру ціну та знижки. Вони фактично купили лояльність Угорщини, лояльність Віктора Орбана до росії,
– повідомив Геннадій Кобаль.
За його словами, якщо вони купують нафту з великим дисконтом, то їм цікаво купувати цю дешеву російську нафту. Під її переробку налаштовані їх підприємства й щось змінювати їм не хотілося б.
"Коли закінчиться війна й коли Україна зможе приймати танкери, тоді ми зможемо постачати та шукати можливості постачання нафти з інших джерел", – додав експерт з питань енергетики.
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