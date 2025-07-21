Половину України заливає, половину випалює: чому в Україні така різна погода

В Укргідрометцентрі пояснили температурні контрасти між Заходом України та Лівобережжям.

Погода на Заході останнім часом відрізняється від погоди на Лівобережжі. Про це Наталія Птуха сказала в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Чому на Заході холодніше, ніж в інших регіонах?

Повітряні маси розподіляються так, що вже третій тиждень на Заході та частково на Півночі нижча температура та інтенсивніші опади. А от на південному сході розжарене повітря з тропічних широт.

19 – 20 липня над Білоруссю був циклон, атмосферні фронти якого впливали і на Україну. На Заході, Півночі та в Центрі були сильні опади. Локально дощі пройшли і на південному сході, але не такі сильні.

На 21 липня цей циклон відходить. У ніч проти середи активізується інший атмосферний фронт. Після короткочасних дощів атмосферний тиск підвищиться, і друга половина тижня буде з проясненнями.

На Заході та Півночі денні максимуми становитимуть +23...+29, а на Півдні та Сході +27...+33, місцями сильна спека до +36 градусів. Тобто все одно температурний розрив між різними регіонами буде.