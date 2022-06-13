Чому Поклонська стала не потрібна своїм російським господарям

13 червня російський президент звільнив своїм указом відому кримську колаборантку Наталю Поклонську "з посади заступника керівника Росспівробітництва".

Доля зрадниці

На цю "посаду" Поклонська була "призначена" 2 лютого 2022 року, перед початком масштабної російської агресії проти України в рамках злочинної підготовки Кремля до неї.

Детально Путін звільнив зрадницю Поклонську з посади у Росспівробітництві

До того пів року тривала трагікомічна епопея із "призначенням" Поклонської на фейкову "посаду посла Росії" у африканській острівній державі Кабо-Верде.

Спроба "почесного заслання" Поклонської на Кабо-Верде є частиною "великої політики" Кремля щодо самої Росії. Адже з 2014 року розкручений російськими спецслужбами персонаж Поклонської став електорально привабливим росіянам і розглядався кланом Путіна як один з варіантів "транзиту" влади, на роль формального "президента Росії", яким раніше там слугував Дмитро Мєдвєдев.

Втім наступна "посада" Поклонської у "Росспівробітництві" була вже вірогідно пов'язана із злочинним задумом російської влади на встановлення у Києві маріонеткового фейкового режиму за підсумком масштабної агресії, для фейкового "оформлення" якого ймовірно планувалося залучити й Поклонську, знов-таки суто на "медійну" роль.

Зайва

Наразі для Кремля стало очевидно що у Києві у них ніяких «посад» не буде за визначенням, а на окупованих росіянами територіях півдня України Поклонська для них ніякої злочинної ролі грати не може.

Поклонська має системні корупційні конфлікти із кланами кримських колаборантів Аксьонова та Константинова, а її використання у окупованих Херсоні чи Мелітополі ймовірно визнане окупантами "недоцільним" через її нібито "компромісну" позицію, яку російські спецслужби явно злочинно готували "для Києва", а не для зони бойових дій, де наразі агресор поширює виключно ксенофобські антиукраїнські наративи.

Примітно, що усі підконтрольні окупантам "кримські медіа" та "незалежні блогери та телеграм-канали" наразі синхронно "радіють мудрому кадровому рішенню Путіна" як начебто ознаці "зімкнення рядів" російського нацизму.