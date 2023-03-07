У чому полягає фірмовий почерк російської армії

Воєнні злочини російської армії – це її фірмовий почерк. Понад 40 тисяч таких злочинів на сьогодні розслідують українські слідчі органи. Понад 40 тисяч за рік війни.

Минають століття, а росіяни не змінюються

Жіночі оголені трупи, облиті дизелем і обкладені шинами під Києвом, пам'ятаєте? Ті, що недогоріли? Я пам'ятаю.

До теми Звірства, як особлива історична тактика Росії

Це ми з вами побачили відео про загибель нашого героя-українця – і суспільство сколихнулося. А скільки вони стратили без відео? Скільки поранених добили в потилицю? Сотні? Тисячу? Тисячі?

Сотні випадків зґвалтувань жінок різного віку, дітей та чоловіків. Це не слова омбудсмена, це те, що зараз перебуває у процесі розслідування міжнародними органами.

Фірмовий почерк опричників, государевих людей, чекістів та іншої нечисті, породженої хворою країною, якою з постійністю правлять монстри. Змінюються покоління, минають століття, а почерк незмінний.

Примушення до любові, до дружби, до братерства, до спільного проживання – це те, що замінює їм любов, братерство, добросусідство. Різниці вони не бачать. Такі тонкощі слуг не цікавлять. Вбити беззбройного за слова "Слава Україні" для них цілком природно.

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Нашому герою – слава та вічна пам'ять! Всім нашим героям – слава! Дай нам бог довгої пам'яті, щоб пам'ятати загиблих за Україну та її свободу і тих, хто цю свободу прийшов забирати. Поіменно. В обох випадках.