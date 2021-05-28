Корупція чи боротьба з конкурентами: у чому полягає скандал довкола Кличка та ОП

Віталій Кличко з посмішкою на обличчі привітав випускників 2021 року і готується зустрічати головне свято столиці – День Києва. Проте 2 тижні тому розгорнувся справжній батл між мером та Офісом Президента.

Тоді до будинку Кличка в столиці прийшли силовики з обшуками. Потім роз'яснили – приходили не до мера Києва, а до його сусідів. Втім сам Кличко таки занервував.

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"Кошмарять" мера Києва – так це називає він сам – за президентства Володимира Зеленського вже не вперше. Спочатку, коли Офісом Президента керував Андрій Богдан, Кличка нібито хотіли посунути з посади очільника Київської міської державної адміністрації.

Тоді для цього навіть розробили спеціальний законопроєкт, наразі – знов скандал. За словами політолога Володимира Фесенка, мовиться про зловживання комунальними підприємствами Кличка.

Яка ймовірна позиція Кличка

Сам Віталій Кличко називає такі дії спланованими та політичною боротьбою проти нього. Водночас так звані київські схематози є справжньою міською легендою і давно відомі правоохоронним органам. Проте почали діяти вони лише нещодавно.



Кличко називає відповідні дії спланованими / Фото пресслужби КМДА

Як подейкують у владних кабінетах, масштабна "зачистка" в столиці насправді пов'язана не з порядком київських вулиць, а із замітанням слідів корупції та "кришуванням", де на дозволах роками паразитували деякі чиновники в КМДА.

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Причини конфлітку між мером Києва та ОП

Водночас експерти припускають, що дії влади можуть бути спрямовані не стільки проти конкретно мера Кличка, скільки бути збігом одразу декількох факторів.

Це можуть бути сварки в Офісі Президента за вплив і контроль над Києвом, і це може бути залякування місцевих громад,

– припустив експерт з політики та місцевого розвитку Олександр Солонтай.

Боротьба з київськими головами під прапором боротьби з корупцією була в репертуарі майже кожного президента. Проте програвала в цих війнах завжди одна сторона – столична громада, якій замість політичних війн давно потрібна справжня війна з корупцією.