Немає відповідних засобів: у Повітряних силах розповіли про труднощі в збитті балістичних ракет

Росія продовжує ракетний терор проти України. Однак для атак окупанти застосовують і балістичні ракети, яким протидіяти нашим силам ППО важко і подекуди майже неможливо.

Про це в етері національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. за його словами, Україна ще не має засобів для виявлення та збиття балістичних ракет.

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Які труднощі у виявленні та збитті балістики

Юрій Ігнат відзначив, що Україна не має засобів для збиття гіперзвукових ракет "Кинжал", оскільки ці ракети на великій швидкості летять за балістичною траєкторією.

Немає таких засобів, які можуть виявляти та збивати такі надшвидкі ракети Кинжал. Це ракета, яка летить балістичною траєкторією. МіГ-31 доставляє її до верхніх шарів атмосфери, там запускає, і вона вже летить і з величезною швидкістю опускається на ціль,

– пояснив Ігнат.

Однак така ж ситуація і з ракетами Х-22, які запускають із літаків Ту-22М. Ці ракети летять зі швидкістю до 5 тисяч кілометрів на годину. Юрій Ігнат зазначив що на збиття цієї цілі у сил ППО є лише 40 секунд, що надзвичайно мало. За словами речника Повітряних сил, такі ракети може збити тільки зенітно-автоматична система, яка виявлятиме і знищуватиме таку ціль, наприклад, Patriot та SAMP-T.\

Ворог вдарив по Україні "Кинжалами"

26 січня окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні, запустивши 55 ракет. Силам ППО вдалося знищити 47 цілей. Під час цієї атаки ворог використав ракети Х-47 "Кинджал", які запустили з 2 літаків МіГ-31.

Також окупанти використовували ракети Х-101, Х-555, "Калібр" та Х-49. Ворог влучив по об'єктах енергетичної системи України, через що у низці регіонів важка ситуація з електропостачанням.