Не зупиниться, – Чичваркін пояснив, чому Путін буде продовжувати війну

Експерти припускають, що Володимир Путін та його армія вже видихнулися на війні в Україні. Водночас інші запевняють, що глава Кремля не збирається зупинятися і хоче захопити всю Україну.

Більше схильний до другої теорії і бізнесмен Євгеній Чичваркін. Про це він розповів 24 каналу. Чичваркін вважає, що лідер Кремля поки не збирається зупинятися.

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"В них немає підстав, щоб зупинятися. Адже гроші за нафту та газ продовжують надходити, тому чому він має зупинятися?" , – запитує бізнесмен.

За його словами, грошей у Росії достатньо, щоб повзти далі. "Бо те, як вони нападають останнім часом, виглядає, ніби вони сконцентрувалися на менш масштабних завданнях, і потихеньку повзуть та приносять Путіну незначні перемоги", – додав він.

Чичваркін каже, що поки це відчувається, в глави Кремля немає підстав зупинятися.

Будь-яке захоплене село – це маленький плюс в його політичну скарбничку, як йому здається. І я не бачу причин, чому він має зупинятися,

– пояснив бізнесмен.

Він каже, що як тільки Німеччина перестане платити за нафту та газ, введуть справжнє нафтове ембарго проти Росії, тоді можна буде задуматися про перемовини на інших умовах.

На його думку, коли Україні поставлять те озброєння, яке обіцяли західні країни, тоді і треба буде задуматися про переговори.

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До слова, Інститут вивчення війни переконує, що попри те, що мрії Кремля про "триденне захоплення Києва" так і не здійснилися, Росія не відмовилася від ідеї захоплення всієї України.

За їх даними, після окупації Луганщини ворог піде далі, адже Володимир Путін і далі прагне знищити суверенітет України і змінити режим. А нещодавно секретар радбезу Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента Кремля з приводу так званої "спецоперації" в Україні.