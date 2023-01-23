Чому Путін досі живий, попри серйозні проблеми зі здоров'ям: у розвідці розкрили секрет

Навіть зовнішній вигляд Путіна вказує на те, що зі здоров'ям у диктатора є серйозні проблеми. Однак він досі живий, бо його лікують найкращі західні лікарі.

Якби Путіна лікували російські медики, ситуація була б іншою. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

До речі Данілов розповів про стратегію Путіна на 2023 рік

Чутки про хвороби Путіна

Журналіст, який спілкувався зі Скібіцьким, пригадав слова колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа. Він ще у нульові роки повідомляв – Путін серйозно хворий. Останнім часом хочуть чутки, що диктатор може скоро померти. Говорили, що 70-річний Путін хворий на рак, ранню стадією хвороби Паркінсона та інші захворювання, включаючи шизоафективний розлад.

Скібіцький також констатував, що Путін живе лише завдяки роботі лікарів.

На жаль, Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські - все закінчилося б швидше,

– зазначив чиновник.

Побічні ефекти лікування

Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Путін проходить курс лікування препаратами, які, крім лікувальної дії, викликають слабкість, запаморочення, відсутність апетиту.

Психоемоційний стан диктатора від цього ще більше страждає. Пишуть, що він став мовчазним і майже нікого не приймає особисто.