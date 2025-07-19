Путін ніколи не погодиться на перемир'я: це означатиме смерть для нього

Україна готова до 30-денного перемир'я з Росією, узгодженого із США та ЄС. Однак Володимир Путін навряд чи погодиться – він досі налаштований воювати до кінця.

Про це в ефірі 24 Каналу зазначив політтехнолог Тарас Загородній. Він додав, що президент Росії Володимир Путін вважає себе людиною історичного масштабу. Саме тому він йтиме до кінця.

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Чому Путін не може зупинити війну?

Він додав, що не вірить у те, що Путін дасть наказ про зупинку воєнних дій

Поки Путін буде при владі – він не зупиниться. Я не вірю. Тому що це смерть для нього – політична, а політична смерть тягне для нього і фізичну смерть. Я думаю, що він буде йти до кінця,

– сказав Тарас Загородній.

Він додав, що той не може цього зробити – як з особистих, так і з економічних причин – без гарантованого зняття санкцій із себе. Адже якщо зараз зупинити військову економіку, Росія опиниться в стані катастрофи.

У Росії наразі спостерігається падіння іпотеки, зниження обсягів вантажних перевезень – нині вони нижчі, ніж у 2019 році. Відбувається скорочення, зокрема, вантажних закупівель. Зменшуються також інші непрямі показники, які свідчать про те, що російська економіка перебуває в кризовому стані. Якщо зупиниться ще й гроші від війни – наслідки можуть бути непередбачуваними.

Він додав, що Путін не спиниться, поки він при владі. Якщо ж на його місці з'явиться хтось інший – це також може стати позитивним сценарієм, адже тоді в Росії почнеться дестабілізація. А в умовах такої дестабілізації українці підтримуватимуть будь-яку з "команд", яка сприятиме ослабленню Росії – продаючи зброю, допомагаючи комусь із них.