Путін ховається від усіх: Маломуж розповів, чому диктатор обмежив свої поїздки

Для російського диктатора дедалі важливішим стає не лише те, куди він їде, а й те, де саме перебуває в конкретний момент. Після ударів по об'єктах у Росії та посилення роботи українських спецслужб публічних поїздок Владіміра Путіна стало менше, а його маршрути та місця перебування намагаються максимально приховувати.

Голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005 – 2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, чому російський диктатор став обережнішим із пересуваннями. За його словами, Путін побоюється не лише українських ударів, а й можливих дій власних спецслужб.

Путін обмежив свої поїздки

Маломуж зазначив, що після атак на російські об'єкти Путін змушений змінювати звичну географію своїх поїздок. Та диктатор остерігається не лише України.

Путін обмежує себе в усіх ситуаціях у плані поїздок по Росії, тому що не має впевненості, що не буде навіть зради з боку спецслужб,

– заважив генерал.

Путін скоротив коло людей, з якими регулярно контактує.

Він обмежує навіть спілкування зі своїм близьким оточенням. Це дві – три особи, які більш-менш постійно з ним контактують,

– додав Маломуж.

Повне інтерв'ю Миколи Маломужа: дивитись відео

Навіщо Путіну однакові кабінети?

За словами Маломужа, у різних резиденціях Путіна можуть облаштовувати практично однакові приміщення. Це, на його думку, має ускладнювати визначення точного місця перебування російського лідера.

Щоб ідентифікувати конкретне місце перебування, об'єкт, щоб воно було не визначене. Тому ті ж інтер'єри, ті ж ручки або ще щось, воно точно так цільово там розміщується,

– зауважив Маломуж.

Він також заявив про використання двійників на публічних заходах.

"Друга складова – це залучення двійників. Особливо в публічних заходах, однозначно задіюються, і цей механізм працює", – розповів генерал.

Водночас Маломуж вважає, що на важливих стратегічних зустрічах Путін, як правило, присутній особисто.