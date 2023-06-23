Чому Путін перебуває в "інформаційній бульбашці": Шейтельман пояснив політику диктатора

Кремлівський диктатор Владімір Путін доволі рідко виходить зі свого бункера. Ба більше, у нього не має повного доступу до інформації.

Люди диктатора брешуть йому. Але Путін вірить у це, бо підозрювати, що президенту брешуть дрібні генерали, він не може. Звісно, він вірить. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Путін не є повним ідіотом

Можна брехати про знищення Leopard, Patriot, влучання у ГУР. Але намагатися переконати в тому, що Херсон контролюється російською армією – не вийде. Диктатор вимагає чимало всілякої інформації, йому потрібні якісь підтвердження. Вони підробляють усі документальні свідчення.

Усі зайняті фотошопом. Фотошоп фотошопом, але весь Херсон ти не зможеш зафотошопити одразу. Так, у нього є викривлена картина реальності,

– сказав політтехнолог.

Але, до прикладу, якщо ми звільнимо Крим, він про це дізнається. Він не сидітиме й не думатиме, що Крим досі є частиною Росії.

Так, він перебуває у певній "інформаційній бульбашці". Але він за власною волею там. Він сам призначив людей, які йому брешуть. Водночас він не повний ідіот,

– запевнив Шейтельман.

Путін бачить, що усі його "червоні лінії" на Захід не діють. У The Washington Post написали, що Джо Байдену сподобалося "червоні лінії", які малює диктатор. Глава Росії чітко розуміє, що Україна отримає і літаки, і усе інше.

Диктатор вигадав історію, нею і живе

Що ж до контрнаступу ЗСУ, у ворога є міф про "велич Росії". Він взявся ще з імперської Росії, у нього в країні щиро вірять.

"Росія просто не може програти, вона ж "велика"! Як ми можемо програти? Знущаєтеся? Кому? Україні?", – акцентував Шейтельман.

Путін дещо забув, що Росія – це лише шматочок імперії. Молодий, новий, неповноцінний.

Цього він не знає. Він живе, відчуваючи під собою усю потужність "російської імперії". Радянський Союз був хоча б третьою за населенням країною у світі, другою економікою світу, друга армія світу. Він відчуває, що це усе під ним. Але цього нічого немає, це справжній міф, на який він робить ставку,

– акцентував Михайло Шейтельман.

Нам дуже пощастило, що російський президент так розмірковує. Усе вищезгадане – його власні історичні вигадки.

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