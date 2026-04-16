Навіщо Путін знову їде до Китаю: експерт-міжнародник припустив цілі спонтанного візиту

Путін готує новий візит до Китаю, поки Москва і Пекін знову підкреслюють тісні зв'язки, а саму поїздку в Кремлі вже анонсували на першу половину 2026 року. Паралельно до Пекіна у травні збирається і Дональд Трамп, тож китайський напрямок знову стає точкою великої дипломатичної гри.

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в ефірі 24 Каналу припустив, що для Кремля цей візит важливий не лише через економіку. Він пояснив, чому Путін може поспішати до Китаю саме зараз і який політичний ефект хоче з цього отримати.

Дивіться також Сигнали Трампа позитивніші до Росії, ніж до України, – Зеленський

Що Путін хоче від Китаю?

Путін їде до Китаю в дуже зручний для себе момент. Трамп посварився з європейцями і сам штовхає себе в ізоляцію, а Європа паралельно теж намагається домовлятися з Пекіном, бо не бачить сенсу покладатися на передбачуваність Вашингтона.

До уваги! Поїздку Дональда Трампа до Пекіна перенесли на 14 – 15 травня на тлі війни з Іраном. Це пов'язують із тим, що США хочуть спершу зрозуміти результат кампанії на Близькому Сході, а вже потім говорити з Китаєм і про ширші домовленості, зокрема щодо війни Росії проти України.

Кремль отримує можливість ще раз показати, що зв'язка Росії з Китаєм нікуди не зникла і може працювати на користь Москви.

Для нього зараз це чудова, фантастична нагода посилити свої позиції,

– наголосив Несвітайлов.

У самих переговорах, на його думку, знову буде енергетика, зокрема російське бажання проштовхнути добудову "Сили Сибіру 2". Але навіть без великих економічних результатів цей візит уже вигідний Путіну, бо дає йому можливість показати не ізоляцію Росії, а демонстративну близькість із Пекіном у момент, коли США і Європа не виглядають єдиною силою.

Проявити, що вісь зла паралельно до того монолітна, сильна і єдина, це вже буде велика перемога, і навіть економічних особливих домовленостей не потрібно,

– сказав політолог.

Для Кремля цього політичного ефекту вже може бути достатньо, бо сама картинка такої поїздки працює не гірше за окремі домовленості.

Що відомо про Китай на тлі нових міжнародних подій?