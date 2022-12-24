Виявилося, що цар боягуз, – Давидюк розповів, чому Путін почав активно виходити з бункера

Владімір Путін дедалі частіше почав виходити з бункера у публічний простір. В Інституті вивчення війни припускають, що диктатор турбується про власний імідж.

Як зауважив Микола Давидюк, царя Ніколая ІІ розстріляли через непопулярні кроки. Це було спровоковано соціальною драмою та депресією. Путін розуміє, що такі речі можуть бути. Про це політолог сказав в ефірі 24 каналу.

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Путін боїться зовнішнього чинника

Так, цього не зробить Навальний, Годунов або Чичваркін. Це можуть зробити гарячі голови, яких вони не контролюють. Або ж люди ззовні.

"Варто згадати грузинів, які чудово керували Росією. Причому росіяни так люблять, коли їх б'ють й тероризують, що згадують сталінські часи як найкращі роки Росії. Тільки, згадаймо, що Сталін взагалі не був росіянином", – відзначає Давидюк.

За словами політолога, Кадирову все одно, хто такі росіяни і як ними керувати. Він бачить, що Путін слабшає, відтак його можна просто вбити й захопити владу.

"Потім буде складний процес визнання цієї влади у світі, але йому не треба буде. Його головне завдання буде красти по 200 – 300 мільярдів на рік, щоб набити свої кишені. І все", – каже Давидюк.

Саме тому Путін розуміє, що йому потрібна популярність проти військового перевороту і легітимізації наступного. Тому він зараз бігає та знімає різноманітні ролики.

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"Йде верифікація. Це в нас політика – це демократія. А в росіян йдуть кухонні розмови: "прав – нє прав, за нас – нє за нас, харашо дєлаєт – плоха дєлаєт". Це примітивна політична дискусія, але вона все одно відбувається. Тому під Новий рік потрібно щось закинути й показати, що Путін існує", – пояснює політолог.

Крім цього, Путін зрозумів, що його страх померти від коронавірусу виглядає дуже смішно, коли він вбив 100 тисяч людей, а 300 тисяч привіз каліками. І всі кажуть: "Стоп, а наш великий полководець Путін де? У бункері. А чого він не зустрічається з Сі Цзіньпінем та Емануелем Макроном? Чого він сидить за 30 метрів? Він боїться коронавірусу".

Путін – боягуз! Він боїться маленької бактерії, а своїх "чмобіків" він відправляє проти ЗСУ – найкрутішої армії у світі. Каже: "Йдіть на смерть". І в них теж виникає питання: "А нами керує лев чи вівця?". В цьому випадку – вівця! Він зрозумів, що потрібно хоча б козлом стати, чимось середнім, аби те стадо вівць не розбіглося, – підсумував політолог Микола Давидюк.

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