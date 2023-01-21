Чому Путін не довіряє ініціативним військовим і до чого тут Гітлер

Як відомо, Адольф Гітлер із великою пересторогою ставився до офіцерів сухопутних військ Вермахту.

Путін тримає біля себе безтолкових військових

Бо офіцерів сухопутних військ виховували ініціативними людьми для поля бою.

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Отож, де була гарантія, що відповідну ініціативу вони не повернуть в політичну площину?

Власне, так і сталося у липні 1944 року. Тоді для частини вищих офіцерів сухопутних військ Вермахту ситуативний союз (marriage of convenience) з фюрером Адольфом Гітлером, який ґрунтувався на переозброєнні та перемогах Вермахту у 1939 – 1941 роках, закінчився.

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Це все до чого власне? Президент Росії Владімір Путін буде тримати біля себе абсолютно безтолкових армійців, єдиною перевагою яких буде тотальна лояльність до очільника Кремля.

Все тому, що занадто ініціативні армійці, які могли б ефективно керувати масами на полі бою, могли б і подумати: "А яка власне різниця яка автократія – колишнього КГБшника чи армійців?".