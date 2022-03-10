Чому "режим припинення вогню" грає на руку російських окупантів

Оперативна ситуація зараз складається так, що російським окупантам вигідний режим припинення вогню. Це пов'язано з наступними чинниками.

Провал бліцкригу

У ході двотижневих бойових дій російські окупанти втратили вбитими та пораненими 1/3 свого окупаційного контингенту. Втрати у техніці перевищили 40% від загальної кількості.

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Звичайно ж, Росія не має наміру відмовлятися від своїх планів окупації України від Харкова до Одеси, із захопленням Києва, для паралізації, як їм здається, центру влади.

Але, після провалу бліцкригу та загалом стратегії мобільного та динамічного захоплення України, вони вирішили на ходу переодягатися у класичні радянські методики ведення війни.

Своєю чергою, для цього їм потрібно заповнити розгублений потенціал першого ривка, а саме – компенсувати втрати в живій силі та техніку, а також забезпечити для продовження бойових дій необхідну кількість боєприпасів та ПММ.

Орки збирають сили

Зараз із всієї Росії в Україну знову звозять особовий склад та техніку, як це було кілька місяців поспіль до вторгнення. Але, як завжди, катастрофічна логістика не дозволяє це здійснювати остаточно оперативно.

Російським військам необхідно до місяця, щоб відновити ті втрати, які вони зазнали під час першої хвилі. Один тиждень від цього місяця минув.

Щотижня залізничні потяги підвозять до кордонів з Україною в середньому до 7 тисяч військовослужбовців.

Я не говорю про їхній моральний і психологічний настрій, а також про те, що друга хвиля – це не найбільш боєздатні підрозділи та техніка, які були перемолоти ЗСУ в перший же тиждень, а їхні другосортні представники. Проте це бойові одиниці, які все ж таки здатні вбивати.

У ворога не може бути тилу

Таким чином, режим припинення вогню це зовсім не провісник світу, а навпаки – можливість ворогові набратися сил, для того, щоб пролити ще більше крові, зруйнувати ще більше міст і просунутися ще далі вглиб території України.

І це мають розуміти вже не так у Києві, як у Європі, де готові нас закликати до мирних переговорів та лобіюють режим припинення вогню. Їм простіше говорити, бо російський окупант – не на їхній землі. Принаймні поки що.

Українська армія та територіальна оборона повинні щодня завдавати шкоди ворогові, тріпати її та різати, не даючи жодного шансу на відпочинок, перегрупування та заповнення резервів.

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