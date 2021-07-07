У ПЦУ пояснили різницю між Івана Купала і Різдвом Івана Хрестителя

"Іоан Хреститель хрестив водою, тому й день називається Івана Купала" – так часто пояснюють назву свята 7 липня. У Православній церкві України розвінчали цей міф.

Там кажуть, що Різдво Іоана Предтечі (Івана Хрестителя) та Івана Купала – це різні свята. Перше – християнське, друге ж – язичницьке.

До теми Свято Івана Купала: що заборонено робити в цей особливий день

Івана Купала і Різдво Івана Хрестителя – не одне і те ж свято

Різдво Івана Хрестителя й Івана Купала, як стверджують у Православній церкві України, святкують в один день (7 липня) тільки за примхою історії. Насправді ж це різні свята.

Православні віряни відзначають Різдво святого пророка Іоана, Предтечі й Хрестителя Господнього.

Він народився за пів року до Різдва Спасителя, аби підготувати людей до пришестя Христа.

Навернути серця батьків до дітей, і непокірних – до мудрості праведників, щоб приготувати Господеві народ звершений,

– Євангеліє від Луки, 1:17.

Різдво Іоана Хрестителя не має жодного стосунку до ворожінь, пошуків квітки папороті чи стрибків через багаття. Все це – атрибути язичницького свята Івана Купала.

Звідки взялося словосполучення "Івана Купала"

У ПЦУ нагадали, що у 1830 Микола Гоголь написав "Вечір проти Івана Купала". Однак двома століттями раніше це свято так не називали. Ба більше, не було такого божества, на честь якого могли б назвати цей день.

"Купало" ж вперше згадується у Густинському літописі XVII століття.

Та й то, за припущенням істориків, це була помилка літописця (який сплутав спосіб святкування – "купання" – з іменем божества).

Але дійсно, наприкінці червня, коли відбувалося літнє сонцестояння, язичники (адже вони поклонялися сонцю) проводили обряди очищення вогнем і водою.

Коли ж запровадили григоріанський календар, святкування перенеслося на початок липня. Ось так і сталося, що язичницьке свято збіглося з християнським, а згодом і приладнало до своєї назви ім'я Івана.

у церковному уставі немає заборона щодо народних купальських гулянь. Однак є – щодо ворожінь і сороміцьких вчинків.– підсумували у ПЦУ.