У чому різниця між українською армією та російськими окупантами

У мене для вас погані новини. Ну, як погані? Повернення з країни мрій та ілюзій в реальність.

Розумієте, те що вдалося під Києвом та навколо Харкова, то не значить, що ми зламали окупанту хребет. Зовсім. Бо в них ще є багато ресурсів і резервів, щоб знекровити наші війська в зоні ООС та на півдні.

Читайте також Тридцять три дні восьмирічної війни завдовжки чотири століття

Різниця між нашими арміями в тому, що окупанти не рахуються з втратами, а ми рахуємось. А ще в тому, що їх реально багато. І техніки багато.

Сувора правда війни

Все, що зараз на окремих ділянках тримається, це тримається виключно на героїзмі наших вояків, та на межі. На межі людської стійкості, на межі ресурсу техніки.

Просто є ділянки фронту, де рівняються з землею будівлі і просто нема за що триматися. Це те, що є сьогодні. Є техніка, яка виходить з ладу та потрапляє під ураження. Є поранені та загиблі. Є люди, які не мають сну та харчування неділями.

Просто це все нам треба розуміти. І треба бути морально готовими, що війна з переважаючими силами противника, то не шоу від спікерів та розмовляючих голів. То кров, піт, виснаження, втрати.

Так, ми намагаємося ділитися більш позитивними новинами. Не тому, що хочем приспати вас. А тому, що психіка кожного з нас має ресурс міцності.

Ми варимося в цьому понад 8 років. Ми трошки більше загартовані психічно. Але війна – то те, до чого ніхто з нас не був готовий. Ба більше – така варварська війна. На знищення. Без правил. Без людяності.

До цього треба призвичаїтись

Треба трохи часу. Нам всім цей час дають хлопці на передовій. Але і їм треба відпочинок. І їм треба нова техніка. Нова зброя. Підрозділам потрібно відновлення та резерви. І це треба розуміти. Нема фанфар. Нема суцільних перемог. Є героїчний супротив на межі людських ресурсів. Є межа ресурсу техніки та зброї.

І всі рішення, які приймаються та будуть прийматися військовим керівництвом, приймаються з урахуванням всієї, абсолютно всієї інформації.

Ніхто нічого не замовчує. Це неможливо. Бо у Залужного та його команди сотні каналів інформації. Але треба розуміти та бути готовими, що війна – то не так все просто. Та не так все бравурно переможно.

Нас всіх чекають дуже не прості часи. Вони будуть. Бо ми відбиваємо навалу армії, яка тримала до недавно у страху весь світ. Так що, тримаймо стрій. Гуртуємось. Б'ємося. Та допомагаємо нашим захисникам.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: