Росія націлилася на Південний міст у Києві: в ISW розкрили справжню мету ударів ворога

Російські війська завдали серії ударів безпілотниками по опорних конструкціях Південного мосту в Києві. Унаслідок ворожої атаки рух переправою повністю заблоковано, а також упроваджено обмеження на мостах Патона та Метро.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), атаки на столичну переправу є складовою частиною системної повітряної кампанії Росії, спрямованої на підрив української економіки та деорганізацію життя в столиці.

Чому країна-терористка атакує Південний міст?

Ворог прагне блокувати транспортні потоки між правим та лівим берегами Дніпра, завдаючи повторних точкових ударів в одну й ту саму локацію.

За спостереженнями фахівців, російські джерела прямо заявляють про намір викликати накопичувальні та критичні пошкодження конструкцій мосту.

Систематичні обстріли цивільних об'єктів удень і вночі покликані створити постійну напругу серед киян та вибити з колії міську інфраструктуру.

Блокування логістики та економічний тиск на столицю

У межах нового задуму російського командування руйнування транспортних артерій має на меті завдати значних збитків економіці України.

Перекриття ключових шляхів ускладнює переміщення пасажирів, а також суттєво уповільнює доставку вантажів і логістичні постачання.

Експерти зазначають, що окупанти можуть застосовувати на далекобійних безпілотниках кумулятивні боєголовки вагою 40 кілограмів, призначені для ураження міцних металевих і бетонних споруд.

Для завдання серйозної шкоди такій масивній конструкції противнику потрібні регулярні та високоточні влучання протягом короткого проміжку часу.

Обмеження руху та зміни в роботі транспорту

Через наслідки обстрілів міська влада була змушена вжити екстрених заходів для безпеки пасажирів.

Рух Південним мостом перекрито в обох напрямках для всього транспорту, а проїзд мостом Патона заблоковано в напрямку з правого на лівий берег.

Крім того, фахівці частково обмежили рух мостом Метро для транспорту, що прямує на правий берег. Комунальні служби та фахівці "Київпастрансу" продовжують обстеження конструкцій, при цьому транспортні маршрути столиці тимчасово перенаправили через Дарницький та Подільський мости.

Що було відомо раніше?

Як уже повідомлялося на нашому сайті, країна-агресорка декілька разів атакувала переправу. Зокрема, зранку 1 жовтня два ворожі дрони поцілили поблизу опорної частини Південного мосту, удари відбулися й увечері, а також уночі 2 жовтня.

Повідомлялося, що внаслідок влучання БпЛА були пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. А наприкінці вересня конструкції переправи засипало уламками збитого безпілотника.