Єрмак розповів, чому Росія не хоче віддавати українських дітей

Організувати повернення до України незаконно депортованих дітей набагато важче, ніж влаштувати обмін військовополоненими. Росія робить усе можливе, аби сховати дітей, депортованих з окупованих територій.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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Чому Росія не хоче повертати українських дітей

Дітей ми не обмінюємо, а повертаємо. І тут більш важка ситуація. На жаль, сьогодні немає жодної організації, яка могла б робити моніторинг, і ми мали б підтверджені списки,

– сказав Єрмак.

Він вказав, що Росія робить усе можливе, аби сховати цих дітей: когось усиновлюють, змінюють їм імена та прізвища.

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"Тому що в них інші відносини з Росією, ніж у країн НАТО чи країн Великої сімки. Вони мають контакти з Росією, вони пов'язані економічно. Безумовно, у них є вплив. І ми використовуємо цей вплив, щоб вони долучалися", – пояснив він.