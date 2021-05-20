Чому Росія окупувала Крим без претензій до України

Система міжнародної безпеки – це набір договорів. Ви домовляєтеся, підписуєте якісь документи. Далі читайте російською.

У вас возникают какие-то организации, которые работают если не по принципу консенсуса, то по принципу какого-то поиска компромисса. Это то, как начал функционировать мир под влиянием свободного мира и остальной мир после 1945 года.

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На сегодняшний день очень многие концепции, которые были заложены в основу такого функционирования мира, по существу оказались неработоспособны.

Аннексия Крыма — это важнейший шаг в плане денонсации любых договоренностей. Если более сильная страна может, используя благоприятный момент, аннексировать территорию соседней страны, не предъявляя никаких претензий…

А вот это то, что российская пропаганда, и многие те, кто поддаются ей, сознательно или опускают или забывают – с 91-го года по 2014 год Россия не предъявила Украине ни одной территориальной претензии. Ни одна российская власть – Ельцин, Путин, Медведев, потом снова Путин, ни один российский парламент – ни разу не предъявляли территориальных претензий к Украине.

В итоге оказалось, что территорию можно аннексировать, развязать войну на востоке Украины.

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По существу полное игнорирование каких-либо уже традиционных, сложившихся в мире норм уважения прав человека. А доминирующая концепция, если взять Сирию, например: нынешняя власть всегда права и не важно, что эта власть делает. Она может применять химическое оружие, уничтожать сотни тысяч человек граждан – раз она власть, она права.

И это на самом деле отход от вектора движения человечества, которое стремилось к тому, чтобы понижать градус насилия, чтобы все-таки договоренности между сторонами заменяли грубую физическую силу, часто военную или какую-то иную.