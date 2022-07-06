росія хоче показати зуби, – аналітик пояснив призупинення транзиту нафти з Казахстану

Росія призупинила транзит нафти з Казахстану. Це помста путіна Токаєву, який відмовився визнавати так звані "ДНР" та "ЛНР", а також спроби продемонструвати свою впливовість.

Країна-агресорка втрачає свою легітимність як лідер Ташкентського пакту. Силу росії ставить під питання не Китай, а Казахстан. Про це 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Краєв.

Важливо Путін передав привіт Казахстану та ЄС: що трапилося

росія хоче показати зуби

росія хоче показати, що в ОДКБ та центральній Азії є силою. Що вона досі може керувати економічною та політичною ситуацією у регіоні,

– наголосив аналітик.

Казахи не залишаються осторонь

Зауважимо, що у Казахстані заблоковано більше тисячі вагонів з російським вугіллям. "Ми свідки нової торговельно-енергетичної війни в ОДКБ", – сказав Краєв.

путін – ненадійний партнер

Світові завжди було зручно купувати російські нафту, газ та вугілля, адже вони є дешевими, їх можна отримувати швидко, закриваючи очі на екологічні аспекти. Однак, глава кремля вкотре підтвердив тезу, яку нарешті зрозуміли західні партнери: Росія партнер ненадійний.

"Саме тому зараз страхові компанії відмовляються страхувати будь-яку угоду з росіянами. Адже це просто невигідно", – пояснив аналітик.

Тепер не лише цивілізований світ, але й "дружні" до держави-агресорки країни переконалися: росія може "кинути" навіть своїх союзників.

росіяни можуть "перекрити вентиль"

Серед європейських лідерів лунають заяви-попередження про необхідність відмови від російського газу, адже росіяни можуть просто "перекрити вентиль". За словами Краєва, Європа готується до свого нового майбутнього – без Росії.

Коли на ринку відбувся різкий стрибок закупівлі російського газу, почали говорити, що санкції не працюють, а європейці переживають. "Насправді перед будь-якою кризою, перед будь-яким різким санкційним відключенням того чи іншого джерела усі намагаються скупитися за демпінговими цінами", – сказав він.

Краєв додав, що це логічна реакція на те, що Європа готується до нового енергетичного простору без залучення російських постачальників." Це дуже позитивний сигнал, попри те, скільки росія змогла на цьому заробити.

Європа готується до нового енергетичного простору без росії

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Європейці мають два шляхи:

Підводити населення до того, що зима буде важкою. І це не просто проблема України та Росії, а глобальний процес. "Це порушення міжнародного права з боку росії, і ми це відчуємо або через підвищення цін, або через відсутність певних сервісів", – сказав Краєв. Далі співпрацювати з росією. "Але потім хай не жаліються, раптом їх відключать", – зазначає він.

Чому Україна продовжує "качати" російський газ

По-перше, ми маємо зобов'язання перед європейськими партнерами. Наразі вони докупають залишки, ми розуміємо, що транзит через нас – це невелика частина того, що вони купують.

"На відміну від росіян ми не порушуємо наших домовленостей. Навіть якщо нам важко, навіть якщо це нам не вигідно, навіть якщо це суперечить нашим бажанням. Те, що прописане у контракті, ми виконуємо. Так чи інакше, ми чесні та відповідальні перед своїми партнерами – незважаючи ні на що. Натомість росіяни готові порушувати кожен договір, який вони підписують, або той, що перестає їм подобатися", – пояснив Краєв.

По-друге, велика частина газу, який ми прокачуємо, окрім того, що йде в Європу, – це реверсні поставки з Європи до нас. Тому більшість доходів від нього йде до наших європейських партнерів, а не до росіян.

По-третє, росія впадає з ринку, і її енергетика більше нікому не буде потрібна. "Ми цинічно викупаємо газ за демпінговими цінами, адже скоро настане світ без росії", – підсумував він.

Вам сподобається – НАТО готувалося не до цієї війни, – Краєв: дивіться відео