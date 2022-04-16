Чому Росія розганяє фейк, що Україна хоче завдати удар по її території: пояснення Лещенка

Радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко розповів, навіщо Росія розганяє фейк про те, що Україна хоче завдати удар по її території. Зокрема політик продемонстрував перехоплену розмову СБУ.

Відповідну інформацію Лещенко озвучив під час брифінгу 15 квітня. У даних СБУ є розмова, у якій окупант зізнається навіщо Росія чинить провокації щодо України.

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Лещенко розповів, навіщо Росія створює провокації щодо України

Ця розмова (перехоплена СБУ – 24 канал) вказує на те, що саме Росія сама обстріляла село Клімове у Брянській області, хоча звинуватила в цьому Україну,

– заявив Лещенко.

Політик пояснив, що це роблять для того, щоб:

додавати аргументів пропагандистам в Росії щодо виправдання дій російської армії;

посилювати російську пропагандистську аргументацію, що нібито Україна "малазійський Boeing "сама собі" збила і Бучу "сама" влаштувала і Бородянку, і, звичайно ж, по Краматорському вокзалу "сама" нанесла удар".

Ба більше, російську попаганду про Маріуполь поширює німецький журналіст Томас Репер.

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