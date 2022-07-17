Лише один висновок, – політолог припустив, чому росія перейшла до терактів

росія все частіше вчиняє теракти в українських містах. Ворожі ракети влучають у цивільні об’єкти та вбивають десятки людей щодня. Чому росія перейшла до такої стратегії – читайте у статті.

Про це 24 каналу сказав політолог Петро Олещук. Він каже, що останні кілька тижнів росія просто вчиняє терор.

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За його словами, в росії чудово розуміють, що не зможуть перемогти нас та окупувати всю Україну.

З цього можна зробити лише один висновок – що насправді росіяни вже не мають ілюзій щодо того, що вони зможуть перемогти Україну у війні, як планували раніше,

– заявив Олещук.

Політолог пояснив, що є лише одна річ, на яку можуть розраховувати росіяни.

"Це принудити Україну до капітуляції в інший спосіб. Зокрема, шляхом терору проти українських громадян, щоб посіяти паніку та зневіру, а також шляхом тиску на західних партнерів України. щоб вони відмовилися від підтримки", – відповів він.

Петро Олещук каже, що іншого плану в росіян просто не залишилося.

До слова, політтехнолог та експерт Олексій Голобуцький пояснив, що є три сценарії завершення війни в Україні:

Перший сценарій зводиться до того, що у нас кілька років залишатиметься поточний статус-кво. А за кілька років буде нова війна.

Другим варіантом стане просто війна на виснаження. Тут вже за основу треба буде брати ресурсний потенціал сторін. В кого ресурсна база виснажиться швидше – той і програє.

А третій варіант – ЗСУ вибивають загарбників з Півдня, щось роблять з Донбасом, і путін у відчайдушному пориві запускає алгоритм, що врешті призведе до розпаду росії.

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