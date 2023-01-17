Чому Росія вгатила по Києву ракетами із С-400: пояснення Defense Express
Джерело:УНІАН
Російські військові у суботу, 14 січня, завдали ракетного удару по Києву. Окупанти атакували столицю України із ЗРК С-400.
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець розповів, чому росіяни вирішили атакувати Київ із С-400. Він наголосив, що Росія вперше використала ракети до комплексу С-400, щоб завдати удару по Києву.
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Росія вперше атакувала Київ ракетами із С-400
"Це ракети класу земля-повітря, використані для функції земля-земля. Вони є не балістичними, це керовані зенітні ракети. Агентство Defence Express має фото уламків цих ракет, які містять індекс 48Н6ДМ", – розповів він.
Сергій Згурець пояснює, що Росія почала обстрілювати Київ з С-400, адже розширює спектр застосування озброєння на тлі того, що інші крилаті ракети типу Х-55, Х-555, Х-101 українська ППО збиває.
Тож Росія підіймає рівень терористичної загрози. А для того, щоб і далі підтримувати його на достатньо високому рівні, РФ використовує ці ракети насамперед по Києву,
– сказав експерт.
С-400 створює загрозу іншим містам
Крім того, якщо Росія буде завдавати удари з території Білорусі, то під загрозою опиняться і решта українських міст на Заході.
"І якщо ми говоримо про можливе використання з Білорусі, то всі наші міста, які раніше були за межами ударів з використанням росіянами систем С-400, опинились у зоні ризику", – сказав він.
Сергій Згурець розповів, що джерела Defense Express інформують про те, що з великою ймовірністю, ці ж ракети до С-400 були використані під час ударів по Києву 31 грудня зокрема по Протасовому Яру та по готелю.
"А раніше РФ вже таким чином використовувала ракети до комплексу С-300. Ними РФ, зокрема, обстрілювала Донецьку, Луганську, Чернігівську, Харківську, Миколаївську області", – резюмував він.
Україна не може збивати ракети до С-400
- 14 січня вибухи в Києві прогриміли ще до того, як було оголошено повітряну тривогу. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що ракети з комплексів С-300 та С-400 неможливо збивати.
- Причина в тому, що в України немає для цього засобів. Комплекс С-300 основний на озброєнні України, але він не здатен збивати ракети, які запустили з ідентичного ЗРК.
- Перехоплення ракет з С-400 потребує комплексів протиракетної оборони, таких як Patriot PAC-3.