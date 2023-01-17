Чому Росія вгатила по Києву ракетами із С-400: пояснення Defense Express

Російські військові у суботу, 14 січня, завдали ракетного удару по Києву. Окупанти атакували столицю України із ЗРК С-400.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець розповів, чому росіяни вирішили атакувати Київ із С-400. Він наголосив, що Росія вперше використала ракети до комплексу С-400, щоб завдати удару по Києву.

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Росія вперше атакувала Київ ракетами із С-400

"Це ракети класу земля-повітря, використані для функції земля-земля. Вони є не балістичними, це керовані зенітні ракети. Агентство Defence Express має фото уламків цих ракет, які містять індекс 48Н6ДМ", – розповів він.

Сергій Згурець пояснює, що Росія почала обстрілювати Київ з С-400, адже розширює спектр застосування озброєння на тлі того, що інші крилаті ракети типу Х-55, Х-555, Х-101 українська ППО збиває.

Тож Росія підіймає рівень терористичної загрози. А для того, щоб і далі підтримувати його на достатньо високому рівні, РФ використовує ці ракети насамперед по Києву,

– сказав експерт.

С-400 створює загрозу іншим містам

Крім того, якщо Росія буде завдавати удари з території Білорусі, то під загрозою опиняться і решта українських міст на Заході.

"І якщо ми говоримо про можливе використання з Білорусі, то всі наші міста, які раніше були за межами ударів з використанням росіянами систем С-400, опинились у зоні ризику", – сказав він.

Сергій Згурець розповів, що джерела Defense Express інформують про те, що з великою ймовірністю, ці ж ракети до С-400 були використані під час ударів по Києву 31 грудня зокрема по Протасовому Яру та по готелю.

"А раніше РФ вже таким чином використовувала ракети до комплексу С-300. Ними РФ, зокрема, обстрілювала Донецьку, Луганську, Чернігівську, Харківську, Миколаївську області", – резюмував він.

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