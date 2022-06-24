Відставний персонал, стара техніка і втрати: чому Росія залучає у війну пілотів-вагнерівців

Днями українські захисники за допомогою ПЗРК "Ігла" збили російський літак, за штурвалом якого був найманець ПВК "Вагнер". Це свідчить про те, що у країни-агресорки не вистачає екіпажу.

Таку думку озвучили у розвідці Великої Британії. Там додали, що пілот зізнався, що був колишнім майором ВПС Росії, який влаштувався на роботу як військовий підрядник ПВК "Вагнер".

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Він виконував декілька завдань під час конфлікту. Розвідники припустили, що використання відставного персоналу для виконання місій в Україні вказує на те, що російські ВПС, ймовірно, намагаються підтримати вторгнення достатньою кількістю екіпажу.

Ймовірно, це пов'язано з поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого персоналу Росії та її бойових втрат,

– додали у розвідці.

Повідомляється, що під час виконання своїх місій російський пілот використовував комерційні GPS-пристрої, а не російське військове навігаційне обладнання.

"Це, ймовірно, вказує на те, що літаки Вагнера є старшими моделями Су-25 і що російські ВПС не надають Вагнеру сучасне обладнання для авіоніки", – припустили розвідники.

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За даними співробітників Служби безпеки України, перший бойовий виліт окупант здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні. Його літак збили українські захисники з ПЗРК "Ігла".

Після цього він потрапив у полон ЗСУ. Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну. Окупант намагається виправдовуватись і каже, що мовилося лише про завдання ударів "по опорних пунктах, скупченням сили та живої сили противника".

Найманці в Україні

Крім нього, на російських винищувачах вартістю понад 10 мільйонів доларів літають також й інші найманці, а не кадрові льотчики збройних сил країни-агресорки. Найманці отримують за роботу ставку від 200 тисяч рублів на місяць і додаткові бонуси.

Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав "завдання з надання допомоги квазіреспублікам Донбасу", а бойові вильоти – "приватними задачами".

Зауважимо, що у Мелітополі, який тимчасово окупували сили ворога, помітили сирійських найманців. Вони перебувають на території військового аеродрому. Сирійці одягнуті у форму російської армії.

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