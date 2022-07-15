Правозахисник пояснив, чому росія "асвабаждає" Донбас, зрівнюючи його із землею

росіяни так довго хотіли анексувати та прибрати до своїх лап Донбас, однак зараз фактично повністю знищують цю територію. Це пов'язано з тим, що зараз їх цікавить лише людський ресурс.

росіянам потрібні люди

Тобто єдине, що вони хочуть – це, щоб люди, які мешкають на Донбасі, переїхали до росії. Про це 24 каналу розказав правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки Павло Лисянський.

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Першою чергою окупантам потрібні людські ресурси – діти, люди слов'янської зовнішності, вони це вже сказали. У них дуже велика різниця в етносі на території росії,

– пояснив він.

Відтак, зараз вони прилаштовують до російських сімей дітей-сиріт з України та хочуть будувати підліткові центри на тимчасово окупованих територіях. Ці центри потрібні їм через те, що унаслідок примусової мобілізації людей з окупованих регіонів, дуже багато українських дітей залишаються сиротами. Через "підліткові центри" росіяни хочуть організовувати транзит цих дітей на територію держави-агресорки.

Крім того, тримає й неприхована примусова депортація українців до росії. А для того, щоб території, де вони мешкали, якось функціонували, починають оголошувати, що туди приїдуть волонтери, будівельні загони, робітники, які будуть щось відновлювати.

Таким чином загарбники штучно заселяють ці території росіянами, а місцевих українців інтегрують до росії. Так вони намагаються знищити українську ідентичність на цих територіях.

Окупанти випалюють землю і нищать українську ідентичність

Лисянський відзначив, що ще на початку російсько-української війни у 2014 році окупантам потрібно були не лише люди, а й ресурси, зокрема вугілля та метал.

"За 8 років вони вивезли звідти купу цих ресурсів і дуже сильно збагатилися. Наприклад, на 2020 рік вони вивезли 68,5 мільйонів тонн вугілля на суму 4,5 мільярда доларів. Це з тих державних шахт, які були підготовлені до видобутку вугілля, а для того, щоб їх підготувати, потрібно теж вкласти кошти", – розказав правозахисник.

Однак, станом на сьогодні росіяни вже забрали з Донбасу все. Життя місцевих їх не цікавить, тож людей примусово депортують.

Тому вони й нищать все, їм там нічого не потрібно – вони випалюють цю землю, їм потрібно знищити українську ідентичність і все,

– констатував Лисянський.

Він додав, що буряти або якути, які приїдуть чи вже приїхали на Донбас у будівельних загонах, якийсь час будуть жити на цій території, будувати тут своє майбутнє, але точно не думатимуть про Україну. Саме це й потрібно росіянам.

Лисянський про руйнування росіянами Донбасу: дивіться відео