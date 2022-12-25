Це вже більше символізм, який любить Кремль: чому окупанти так вчепилися за Бахмут

Російські загарбники зазнають шалених втрат під Бахмутом. Однак цей напрям й досі залишається для них в пріоритеті.

Голова Луганської області Сергій Гайдай розповів в ефірі національного телемарафону про ситуацію на Донеччині, пише 24 канал.

Читайте також Росіяни "видихаються" і шукають нагоду для паузи: в ISW проаналізували бої під Бахмутом

Нащо Росії потрібен Бахмут

Він пояснив, чому Росія кинула всі свої сили під Бахмут. Гайдай переконаний, що в чому є певний символізм для Кремля.

Що стосується Бахмута, то це вже більше навіть не в стратегічному військовому плані, хоча й таке є, а більше символізм, який дуже любить кремлівський режим,

– заявив він.

Також Гайдай додав, що "кадировці" і "вагнерівці" хочуть довести і показати Путіну, що вони на щось спроможні. Однак наразі вони там втрачають тисячі своїх солдатів, які там залишаються на все життя, стверджує голова Луганської ОВА.

За словами Гайдая, плани росіян залишаються – вони хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Росіяни хочуть взяти паузу