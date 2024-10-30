Темпи російського наступу в Україні зростають, але залишаються повільними, – ISW

Останнім часом російські війська збільшили свої темпи наступу на фронті. Втім, на думку експертів, ці темпи досі залишаються повільними і більше відповідають позиційній війні.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Вони зауважили, що порівняння просування Росії у вересні 2024 року із темпами наступу на початку війни, дуже оманливі.

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Як аналітики оцінюють темпи наступу росіян

Темпи російського просування в Україні за останні тижні зросли, але залишаються повільними і відповідають швидше позиційній війні, ніж швидким механізованим маневрам, що підкреслює, наскільки загалом застійним було російське просування після понад двох з половиною років війни,

– йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що нещодавні західні повідомлення, які порівнюють темпи російського наступу у вересні 2024 року з початком війни, є вкрай оманливими.

За оцінками ISW, у березні 2022 року середня швидкість просування російських військ становила 1265 квадратних кілометрів на день – це майже в 90 разів більше, ніж приблизно 14 квадратних кілометрів на день, які, за підрахунками експертів, російські війська просувалися у вересні 2024 року.

"Швидке просування російських військ вглиб української території, включно з тимчасовим захопленням значної частини Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей, було характерним для першого місяця повномасштабного російського вторгнення, тоді як останнім часом російські наступальні дії характеризуються невеликими, локальними, тактичними успіхами", – зазначили аналітики.

Із чим може бути пов'язана активізація росіян на фронті

Експерти зазначають, що хоча російські війська останнім часом досягають певних успіхів на сході України, порівнювати ці досягнення з початковим масштабним просуванням на початку війни є помилковим і може вводити в оману.

Наприклад, станом на 1 жовтня 2024 року російські війська захопили населений пункт Вугледар, продовжують просуватися на північ і північний захід від Вугледара, а також досягли значних тактичних успіхів у Селидовому (на південний схід від Покровська) та поблизу нього протягом останнього тижня. Ці відповідні успіхи є тактично важливими, але не відображають загального збільшення темпів просування російських військ по всій лінії фронту, значна частина якої залишається відносно нерухомою, а також не перевищують на два порядки темпів просування російських військ на першому етапі війни,

– зауважили в ISW.

На думку аналітиків, нинішні темпи наступу російських військ більше відповідають останній оцінці ISW, згідно з якою російське командування, ймовірно, наказало своїм військам значно прискорити темпи механізованих атак по всій лінії фронту до повного настання болотистості.