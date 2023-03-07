Росіяни від цього отримують задоволення, – Світан про розстріл українського військовополоненого

Російські військові розстріляли українського військовополоненого й поширили відео жорстокої розправи в мережі. Та таке розповсюдження відео може бути операцією спецслужб Росії.

Так у коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він припускає, що росіяни так намагаються вплинути на своїх мобілізованих, щоби ті не здавалися в полон.

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"Здається дуже багато. Можливо, цю тему ще раз сколихнути. І на базі неї створити якусь інформаційно-психологічну операцію найближчим часом", – розказав він.

Задоволення від знущання

Світан розказав, що, коли він був у російському полоні, то окупанти робили імітації розстрілу.

Вони від цього отримують задоволення. Це проблема з генетикою у росіян. Найімовірніше, із далеку – з часів Чингісхану це все,

– сказав військовий експерт.

Полковник ЗСУ в запасі розказав, що росіяни отримують певну кількість ендорфінів в організмі, коли знущаються. Особливо, над беззбройними людьми, зокрема, полоненими.

"Мене розстрілювали 4 людини. Намагалися, принаймні. Я їх чув, не бачив, очі були зав’язані", – розповів він.

Військовий експерт розказав, що росіяни отримують задоволення від знущання: дивіться відео

Льотчик-інструктор зазначив, що такими відео росіяни потім хваляться.

"Надсилають своїм дівчатам. То їх культура внутрішня ординська", – заявив він.

"Відео для своїх"

Роман Світан переконаний, що окупанти розповсюджували це відео на свою аудиторію. Мовляв, вони не прораховували реакцію українців, це не було серед їхніх планів.

Військовий експерт упевнений, що для російської аудиторії такі "вкиди" окупанти роблять постійно. Особливо тоді, коли мають певні критичні моменти, що пов’язані з невдачами на фронті.

"Вони досі не оговталися від тих ударів по Вугледару. Там збираються цілими ротами розходитися по домівках", – зауважив Світан.

Льотчик-інструктор вважає, що росіянам треба зупинити цю хвилю й от вони намагаються це зробити навіть такими методами, прораховуючи певні психологічні ходи й зв’язки при рішенні завдань.

Нам зрозуміло – це дійсно Герой. А в росіян – це стандартний набір, це в них постійна дія,

– зазначив Роман Світан.

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