Військовий експерт пояснив, чому росіяни "адаптували" комплекси С-300 для ракетних ударів

росія почала активно використовувати для ударів по українських містах зенітно-ракетні комплекси С-300, які призначені для боротьби з літаками в повітрі. Це може означати, що вона вичерпує запаси потужніших ракет.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський. За його словами, ракети, які були призначені для завдання удару по наземних цілях, вичерпуються.

До теми Активне використання росією С-300 може свідчити про вичерпання запасів потужніших ракет, – ISW

Експерт пригадав, що до цього росіяни стріляли по Миколаєву або з далекобійних гармат "Піон" калібру 203 міліметри, або протикорабельними ракетами типу X-35.

"Це взагалі дивна новація – стріляти протикорабельними ракетами по будинках. Але окупанти таке практикували", – відповів він.

Іван Киричевський наголошує, що, судячи з усього, росіяни вже підійшли до якоїсь "чутливої" для себе межі.

Вони зрозуміли, що далі випускати свої протикорабельні ракети типу Х-35 можливості немає, тому окупанти вирішили згадати за таку "радянську опцію" – зенітно-ракетні комплекси С-300 для ураження наземних цілей за координатами,

– заявив він.

За словами експерта, специфіка в тому, що в цих комплексах С-300 вибухівки не дуже багато, але там одразу готових 19 тисяч уламків.

"Адже принцип зенітної ракети не в тому, щоб влучити в літак, а в тому, щоб створити таку "хмару" заряджених уламків, які мають просто “прошивати“ літак. Це така собі умовна "сітка", – зазначив він.

Киричевський вважає, що значного ефекту ця стрільба поки що не дала, тож невідомо, чого вони хотіли цим досягти.

Виходить, що росіяни вже відстріляли 18 зенітних ракет, які їм могли б знадобитися для прикриття своїх позицій проти нашої авіації,

– підрахував він

Наскільки комплекси С-300 неточні? "Цими ракетами можна забезпечити дальність стрільби за принципом "куди бог пошле", – жартує експерт. Немає гарантій, що ці ракети влучать точно в ціль.

У Defense Express пояснили ситуацію окупантів з ракетами:



До слова, 10 липня окупанти здійснили масований ракетний удар з використанням зенітно-ракетних систем С-300. Ворог вдарив по залізничній інфраструктурі.