Вже забирають й російські паспорти: як ворог викорінює українців з окупованих територій

Росіяни погрожують остаточно позбавити прав українців на тимчасово окупованих територіях без паспорта Росії. Загарбники створюють реєстр іноземців, які начебто перебувають в Україні незаконно, й туди ж гауляйтери погрожують внести українців, що відмовляються від отримання паспорта країни-агресорки.

Після цього українцям на ТОТ буде заборонено керувати автомобілем, користуватися банківськими послугами, реєструвати власність, укладати та розривати шлюби, а також оформляти дітей у дошкільні та навчальні заклади. В етері 24 Каналу директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський пояснив, чого у такий спосіб хочуть досягти окупанти.

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Який план у росіян

Так звані "іноземці" на тимчасово окупованій території є, тому що українці вже давно почали відмовлятися від оформлення російських паспортів. Відповідно їх почали заносити в реєстр.

Там така стандартна процедура,

– зазначив Лисянський.

Міграційна служба МВД Росії складає протокол, який потім передають до суду. Поки триває розгляд справи, то людину затримують й садять в так звану міграційну тюрму. Ймовірно, є кілька тисяч таких людей.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях України є категорія людей, яких позбавляють російського громадянства. Загалом це був план окупантів, зробити так, щоб за їх юрисдикцією людина відмовилась від громадянства України, їй видали російський паспорт, а потім його забирають.

Відповідно людина залишається без громадянства і російського, й українського й з цією людиною можуть робити будь-що,

– додав директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Глобальний план росіян – це викорінити українське населення будь-яким способом й заселити окуповані території України громадянами Росії або етнічним складом населення, яке проживає в російських регіонах.

Крім того, російські загарбники продовжують насаджувати свої звичаї та правила на окупованих територіях. Зокрема, у Маріуполі активно набирають школярів до так званої "юнацької армії", до якої з початку вересня вже долучилося 30 учнів.