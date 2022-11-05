Путін сам відкрив "скриньку Пандори", – експерт пояснив причину невдоволення російської армії
У армії загарбників щоразу новий привід для невдоволення та деморалізації. Пригожин та інші, схожі на нього "діячі" – чужі для військових. Військові не можуть сприймати їх, як своїх.
Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що Пригожин – головний підрядник міноборони Росії, постачав у цю армію все, що завгодно.
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"Не слід забувати, що йому дали вказівку створити ПВК "Вагнер" - але він не військовий. Звісно, що на тлі цього будуть виникати конфлікти", – переконаний Мусієнко.
На думку фахівця, окрім Пригожина, зараз можуть з'являтися й інші – так звані польові командири. Вони орієнтуватимуть на себе мобілізованих та інших військових, які не задоволені.
Можемо згадати того ж Гіркіна, інші особи теж можуть виринути. Так, як ми бачимо, що Путін сам відкрив цю "скриньку Пандори", він сам нагороджував польових командирів – "Гіві", "Моторолу", Захарченка, ми чули про всіх цих терористів,
– додає Олександр Мусієнко.
Російські військові деморалізовані
Олександр Мусієнко пояснює, що будучи офіцером російської армії, сидить умовний генерал, який провів бойові дії. І тут нагороджують Захарченка або "Гіві" – це абсолютно випадкові люди, хто вони.
Повний стрім із Олександром Мусієнком: дивіться відео
"Звісно, це викликатиме обурення та невдоволення – на цьому тлі будуть загострюватись процеси. Плюс ще – всі озброєні тепер, всі ці офіцери можуть орієнтувати на себе велику армію мобілізованих", – додає фахівець.
Також експерт відзначає часті зміни у командуванні окупантів. Такі зміни, аж ніяк не на "користь" росіянам.
Постійна зміна командування – це означає, що будь-яка ініціатива ще більше пригнічена. Це негативно впливає на організацію, бо якщо якийсь російський офіцер отримує посаду, то йому треба вникнути,
– переконаний Мусієнко.
І також, на думку Олександра Мусієнка, такі зміни впливають і на деморалізацію. Постійні зміни командування, постійне незадоволення керівництвом – це викликатиме потужна конфліктні ситуації.